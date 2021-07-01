Союз Монатика с Ириной Демичевой справедливо считают одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Все 6 лет супружеской жизни музыкант оберегает любимую от скандалов и провокационных вопросов журналистов, однако публично признается в безумных чувствах к ней. Почему фаны так увлекаются отношением кумира к жене, раскрываем ниже.

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История любви звездных супругов

Не удивительно, что история Дмитрия Монатика и Ирины Демичевой началась с дружбы. Как рассказывал артист в интервью "Слава +", они познакомились в Киеве, хотя оба из Луцка. Все благодаря общей подруге Карине, которая сегодня является крестной мамой их первенца Даниила. Дмитрий и Ирина сразу поняли друг друга, ведь в первую ночь "разговаривали часами обо всем на свете".

Встречу с ней певец называет огромным везением. Больше чем просто друзьями они стали за более чем три года после знакомства. Хоть Монатик быстро понял, что это его женщина. Строки из песни "Вечность" – "думал искать буду вечность" – он посвятил именно ей.

Это гораздо больше, чем любовь. Она идет рядом с уважением, взаимопониманием. Она – мой лучший друг,

– заявлял Монатик.

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Сначала он думал, что "не потянет" Ирину, ведь не зарабатывал столько, чтобы красиво ухаживать. Музыкант неоднократно подчеркивал, что любимая прошла с ним через все испытания – безденежье, долги, съемные квартиры, где был только матрас. Их отношения были искренними и абсолютно бескорыстными, потому что встречаться они начали тогда, когда Дмитрий безрезультатно обивал пороги радиостанций.

Я считаю, что мужчин всегда ведут женщины. Если женщина хочет быть с успешным мужчиной, ей нужно поверить в то, что он может таким стать. Пусть даже сегодня он самый бедный в мире,

– делился певец в интервью Viva!

После четырех лет отношений Монатик таки решился признаться Ирине. Он сделал предложение на одной из крыш на проспекте Победы в Киеве. За ужином среди зелени и праздничных фонарей она ответила ему "да". 1 июля 2015 года влюбленные заключили брак и официально стали семьей.

Свадьба Монатика и Ирины Демичевой / Фото из инстаграма жены артиста

Свадьба Монатика и Ирины Демичевой / Фото из инстаграма жены артиста

Как рассказывал Монатик, пышной свадьбы у них не было. В ЗАГСе они расписались без свидетелей, а после церемонии только вдвоем отправились в ресторан. Тогда молодожены заказали блюда, которые не позволяли себе раньше, "классно посидели, посмеялись".

На тот момент Ирина Демичева уже была беременна первенцем. 7 октября 2015 года Монатик впервые стал отцом. Жена родила ему сына Даниила, которому сейчас 5 лет. Через два года, в январе 2017-го у супругов появился второй сын – Платон.

Монатик долго скрывал лица детей, а в апреле этого года впервые показал их в клипе на песню "Ресницы безопасности". Впоследствии вся семья появилась на обложке глянца L'Officiel Ukraine, поразив публику милыми и романтичными кадрами.

Монатик с женой и сыновьями / Фото L'Officiel Ukraine

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Стоит добавить, что все звездные друзья Монатика хорошо дружат и восхищаются Ириной Демичевой, которая работает менеджером в Monatik Corporation. Она не только муза, мотиватор, но и главный критик успешного мультиартиста.

На удивление, Ирина всегда остается в тени знаменитого мужа и редко появляется на публике. Сам музыкант уверяет, что камера ее очень любит, но быть в центре внимания – это не ее.

Я берегу семью как самое сокровенное, что у меня есть. Только если они сами этого захотят,

– объяснял Монатик.

Романтические фото Монатика и Ирины Демичевой

Монатик с женой / Фото из инстаграма Ирины

Монатик с женой / Фото из инстаграма Ирины

Монатик с женой Ириной / Фото из инстаграма артиста

Монатик с женой Ириной / Фото из Инстаграма артиста

Монатик с женой и сыновьями / Фото из Инстаграма артиста