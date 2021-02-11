Украинский мультиартист Монатик впервые рассказал, как признавался жене Ирине. Музыкант поделился, что устроил романтический ужин для любимой на одной из крыш Киева.

Накануне Дня святого Валентина артист поделился историей о том, как сделал предложение своей избраннице. Дмитрий поделился, что решил этот момент сделать особенным и чрезвычайно романтичным.

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Монатик о признании жене

Продюсер рассказал, что для Ирины подготовил сюрприз, которого она точно не ожидала. Он собственноручно соорудил ресторан. Тайная вечеря происходила на одной из крыш столицы.

Все началось на одной из крыш на проспекте Победы. В тот день я наконец решился признаться. Тогда соорудил своеобразный ресторан. Был один столик среди зелени и праздничных фонарей, которые она очень любит. Перед тем, как задать самый важный вопрос, я впервые прочитал стихотворение "Ты". Так мы официально стали семьей. Я искренне желаю, чтобы День влюбленных длился целую вечность,

– поделился Дмитрий.

Монатик – стихотворение "Ты": смотрите видео онлайн

Народный любимец также добавил, что ценит каждый день, который проводит с любимой. Среди важных моментов в их совместной жизни, самых знаковых и ярких является первая встреча с океаном, первая поездка в Диснейленд, путешествия в Азию, США, Италию, Барселону, встреча с Фареллом Уильямсом, Brit Awards 2020, а также концерт Джастина Тимберлейка.

Что известно об отношениях Ирины и Дмитрия