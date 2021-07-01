Дмитрий Монатик неоднократно отмечал, что семья – это самая большая ценность для него. Он не стесняется показывать искренние чувства к своей возлюбленной и безграничную любовь к детям. Именно они дают артисту силы и вдохновение для покорения новых вершин.

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Монатик поздравил жену с годовщиной брака

В личном блоге в инстаграме музыкант распространил фото, на котором изображен вместе с Ириной. Они оба позировали в креативных костюмах. Дмитрий стоял на одном колене и целовал будущую жену.

В заметке артист рассказал, что фотографию сделали 13 лет назад в Луцке. Это был их первый шутливый поцелуй на праздновании 25-летия Ирины. Однако впоследствии стало понятно, что это вовсе не шутка.

"Через 3 года мы начали встречаться, говорить обо всем на свете, мечтать, смеяться до боли в животе. Начали верить друг в друга и вместе поверили, что есть хорошие, прекрасные люди в тогда еще чужом и незнакомом Киеве. Ровно 6 лет назад мы официально стали семьей. Хотя, мне кажется, мы стали ею как раз после этого поцелуя!", – трогательно поделился певец.

Ты подарила мне двух лучших парней, которыми я горжусь с каждым днем все сильнее. И так же я не прекращаю восхищаться тобой. Думал, буду искать всю жизнь... Вот и нашел... Всю жизнь! Люблю тебя, Ирина Монатик! Прозрачно, безгранично и бесконечно,

– адресовал любимой эти слова Монатик.

Жена Монатика также поздравила любимого с особенным днем. Она поделилась чувственными фото с росписи в Загсе. В заметке Ирина отметила, что 1 июля их паре официально 6 лет, а вместе они уже 10 лет.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В комментариях поклонники звездной пары присоединились к поздравлениям и оставляют много комплиментов.