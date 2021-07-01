Союз Монатіка з Іриною Демічевою справедливо вважають одним з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Усі 6 років подружнього життя музикант оберігає кохану від скандалів і провокативних запитань журналістів, однак публічно зізнається у шалених почуттях. Чому фани так захоплюються ставленням кумира до дружини, розкриваємо нижче.

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Історія кохання зіркового подружжя

Не дивно, що історія Дмитра Монатіка та Ірини Демічевої розпочалася з дружби. Як розповідав артист в інтерв'ю "Слава +", вони познайомились в Києві, хоч обоє з Луцька. Все завдяки спільній подрузі Карині, яка сьогодні є хрещеною мамою їхнього первістка Данила. Дмитро та Ірина одразу порозумілись, адже в першу ніч "розмовляти годинами про все на світі".

Зустріч з нею співак називає величезним везінням. Більше ніж просто друзями вони стали за понад три роки після знайомства. Хоч Монатік швидко зрозумів, що це його жінка. Рядки з пісні "Вечность" – "думал искать буду вечность" – він присвятив саме їй.

Це набагато більше, ніж любов. Вона йде поряд з повагою, взаєморозумінням. Вона – мій найкращий друг,

– заявляв Монатік.

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Спочатку він думав, що "не потягне" Ірину, адже не заробляв скільки, щоб красиво залицятися. Музикант неодноразово наголошував, що кохана пройшла з ним через всі випробування – безгрошів'я, борги, зйомні квартири, де був лише матрац. Їхні стосунки були щирими й абсолютно безкорисливими, бо зустрічатися вони почали тоді, коли Дмитро безрезультатно оббивав пороги радіостанцій.

Я вважаю, що чоловіків завжди ведуть жінки. Якщо жінка хоче бути з успішним чоловіком, їй потрібно повірити в те, що він може таким стати. Нехай навіть сьогодні він найбідніший у світі,

– ділився співак в інтерв'ю Viva!

Після чотирьох років стосунків Монатік таки наважився освідчитися Ірині. Він зробив пропозицію на даху на проспекті Перемоги в Києві. За вечерею серед зелені та святкових ліхтарів вона відповіла йому "так". 1 липня 2015 року закохані уклали шлюб й офіційно стали сім'єю.

Весілля Монатіка та Ірини Демічевої / Фото з інстаграму дружини артиста

Весілля Монатіка та Ірини Демічевої / Фото з інстаграму дружини артиста

Як розповідав Монатік, пишного весілля в них не було. У РАЦСі вони розписались без свідків, а після церемонії лише вдвох відправились до ресторану. Тоді молодята замовили страви, які не дозволяли собі раніше, "класно посиділи, посміялися".

На той момент Ірина Демічева вже була вагітна первістком. 7 жовтня 2015 року Монатік вперше став батьком. Дружина народила йому сина Данила, якому зараз 5 років. Через два роки, в січні 2017-го, у подружжя з'явився другий син – Платон.

Монатік довго приховував обличчя дітей, а у квітні цього року вперше показав їх у кліпі на пісню "Ресницы безопасности". Згодом вся сім'я з'явилась на обкладинці глянцю L'Officiel Ukraine, вразивши публіку милими й романтичними кадрами.

Монатік з дружиною і синами / Фото L'Officiel Ukraine

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Варто додати, що всі зіркові друзі Монатіка добре товаришують і захоплюються Іриною Демічевою, яка працює менеджеркою в Monatik Corporation. Вона не тільки муза, мотиватор, а й головний критик успішного мультиартиста.

На диво, Ірина завжди залишається в тіні знаменитого чоловіка й рідко з'являється на публіці. Сам музикант запевняє, що камера її дуже любить, однак бути в центрі уваги – це не її.

Я бережу сім'ю як найпотаємніше, що в мене є. Робити сім'ю частиною шоу я б ніколи не хотів. Тільки якщо вони самі цього захочуть,

– пояснював Монатік.

Романтичні фото Монатіка та Ірини Демічевої

Монатік з дружиною / Фото з інстаграму Ірини

Монатік з дружиною / Фото з інстаграму Ірини

Монатік з дружиною Іриною / Фото з інстаграму артиста

Монатік з дружиною Іриною / Фото з інстаграму артиста

Монатік з дружиною і синами / Фото з інстаграму артиста