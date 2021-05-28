Известный украинский мультиартист Монатик и его жена Ирина посетили праздник сыновей Платона и Даниила. В пятницу, 28 мая, дети отпраздновали выпускной.
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Сыновья Монатика закончили детский сад
Воспитатели детского сада организовали тематический выпускной в стиле "Гарри Поттера". Даниил и Платон были одеты соответственно – в длинные мантии с капюшонами, свитера с красно-золотыми галстуками и черные штаны.
Какой важный день для нашей семьи, выпускной Данечки и Платона в саду! Тематика "Гарри Поттер" – наши попали в Гриффиндор,
– поделилась Ирина Монатик.
Жена Монатика добавила, что дети обожали ходить в садик. Также она поблагодарила педагогов, воспитателей и родителей детей.
"Слезы ручьем... счастье, гордость, много мыслей в голове о быстротечности времени... Благодарность, любовь и радость. От всей души всем желаю детей, как минимум двух, но лучше и больше. Всем любви и добра", – подытожила Ирина.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Миловидная серия фотографий с выпускного детей Монатика очаровала сеть. В комментариях фаны засыпали звездных сыновей комплиментами:
- "Какие котики! Моя любимая семейка";
- "Какие красавцы! Мои поздравления";
- "Поздравляю, родители. Дальше – еще интереснее";
- "Настоящие волшебники";
- "Так мило";
- "Как быстро выросли".