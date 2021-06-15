Молодая жена Виктора Павлика родила сына: трогательное фото

Молодая супруга популярного артиста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова впервые стала мамой 15 июня. Девушка родила сына в одном из столичных родильных домов. Новоиспеченная мамочка уже поделилась первым фото малыша.

Супруги Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова радуются пополнению в семье. В этот солнечный летний день ребята познакомились с долгожданным сыночком, которого, как и планировали, назвали Михаилом. Мальчик появился на свет с весом 3,4 килограмма и ростом 53 сантиметра.

Интересно Виктор Павлик и его молодая беременная жена отпраздновали первую годовщину свадьбы: фото пары

Сегодня, 15 июня 2021 года. В 2:40, Михасик Павлик. Слава Господу Богу,

– эмоционально сообщил Виктор Павлик.

55-летний артист опубликовал трогательный кадр с молодой женой и новорожденным сыном. На фото видно, что Екатерина Репьяхова истощена, однако счастлива после первых родов.

Беременность Екатерины Репьяховой