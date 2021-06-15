Молодая жена Виктора Павлика родила сына: трогательное фото

Молодая супруга популярного артиста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова впервые стала мамой 15 июня. Девушка родила сына в одном из столичных родильных домов. Новоиспеченная мамочка уже поделилась первым фото малыша.
Супруги Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова радуются пополнению в семье. В этот солнечный летний день ребята познакомились с долгожданным сыночком, которого, как и планировали, назвали Михаилом. Мальчик появился на свет с весом 3,4 килограмма и ростом 53 сантиметра.
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Сегодня, 15 июня 2021 года. В 2:40, Михасик Павлик. Слава Господу Богу,
– эмоционально сообщил Виктор Павлик.
55-летний артист опубликовал трогательный кадр с молодой женой и новорожденным сыном. На фото видно, что Екатерина Репьяхова истощена, однако счастлива после первых родов.
Беременность Екатерины Репьяховой
- 10 января Екатерина Репьяхова сообщила, что ожидает появления первенца.
- Позже девушка поделилась, что роды запланированы на 13 июня. Она отметила, что это будет подарок на 27 лет, поскольку именно в этот день жена Павлика празднует день рождения.
- 22 февраля Екатерина и Виктор опубликовали видео, где показали момент, когда узнали, что станут родителями мальчика.
- Тогда влюбленные признались, что уже выбрали имя для сына – Михаил.
- Во время беременности Екатерина летала в отпуска. Сначала она отдыхала в Египте с мужем, а потом – с мамой.
- За несколько недель до рождения сына Репьяхова обустроила для него комнату и даже показала ее фотографии подписчикам.
- На 39 неделе беременности Екатерина простудилась. Она оделась не в соответствии с погодой и замерзла.