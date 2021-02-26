Впервые за рубежом, – беременная жена Виктора Павлика поделилась нежным фото из Египта
Недавно стало известно, что украинский музыкант Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова отправились в теплые края. Беременная жена певца призналась, что супруги прибыли в теплый Египет.
Источник:инстаграм Екатерины Репяховой
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик отправились в солнечный Египет на отдых. Об этом беременная жена украинского музыканта сообщила в инстаграме.
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Виктор Павлик с беременной женой в Египте
Екатерина Репяхова поделилась милым фото с мужем. Супруги позировали на фоне бассейна и красивых пальм. Они мило улыбались на камеру, ведь наконец отправились на долгожданный отдых.
Жена певца позировала перед объективом в голубой кофточке в горошек с рюшами и белых широких шортах, которые удачно подчеркивали ее беременный животик. Наряд Екатерина соединила с легкой обувью.
Летний образ девушка дополнила темным браслетом на руке, золотистой цепочкой на шее с подвесками и круглыми очками. Она собрала волосы в высокий пучок и продемонстрировала натуральную красоту без макияжа. Виктор Павлик позировал возле жены в синем наряде.
Под фотографией Екатерина Репяхова поделилась, что впервые побывала в Египте, так же как и музыкант. Также она добавила, что надеется провести медовый месяц в Европе.
Сколько еще нам предстоит сделать впервые вместе. Жизнь удивительна, многогранна и в ней возможно все,
– написала Екатерина Репяхова.
Виктор Павлик с женой / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой
В комментариях поклонники поделились впечатлениями от фото:
- На этом фото вы очень похожи;
- Прекрасно выглядите;
- В самом деле, возможно все. Вы – замечательные;
- Хорошего отдыха;
- Успехов вам.
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