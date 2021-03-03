26-летняя жена украинского певца Виктора Павлика находится на шестом месяце беременности. На днях супруги объявили, что под сердцем Екатерина Репяхова носит мальчика. Несмотря на то, что малыш появится на свет только в июне, будущие родители уже придумали ему имя. Сына пара назовет Михаилом.

Молодая жена народного любимца активно развивает личный аккаунт в инстаграме и теперь главная тема ее блога – беременность. Екатерина ежедневно делится подробностями своего состояния и открывает личные детали. После того, как публика узнала, что у супругов родится сын, блогерша объявила имя, которое они уже дали будущему общему ребенку.

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Как Виктор Павлик с женой назвали будущего сына

Екатерина Репяхова опубликовала новые фото из Египта, на которых продемонстрировала заметно округлившийся животик в обтягивающей белой футболке и леопардовой юбке длины миди. Одежда выгодно акцентировала на беременности избранницы Виктора Павлика, поэтому она поделилась, что теперь муж нежно называет ее мамой Михасика. Итак, первого совместного ребенка, который появится на свет через несколько месяцев, пара назовет Михаилом.

Мама Михасика – теперь так меня называет мой муж,

– подписала фото Катя Репяхова.

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Добавим, в интервью "Зіркового шляху", которое вышло еще в конце января, избранница народного артиста Украины заявила, что всегда мечтала о сыне Михаиле. Похоже, такой выбор супругов связан с музыкальными вкусами Екатерины. Девушка неоднократно рассказывала, что обожает русский шансон, а ее кумиром с детства был Михаил Круг. Любовь к песням "короля русского шансона" блогерше привил отец, а в подростковом возрасте она даже посещала могилу артиста в городе Тверь, что в России.

На трогательный пост Екатерины Репяховой отреагировали десятки подписчиков. Они отметили, что на отдыхе в Египте животик будущей мамы заметно увеличился. Кроме того, пользователи оценили имя, которое пара выбрала сыну: