Для 26-летней Екатерины Репьяховой сын от Виктора Павлика станет первенцем, поэтому она крайне тщательно готовится к его появлению. Роды запланированы на день рождения блогерши – 13 июня, однако детская комната для будущего малыша уже давно готова.

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Фото детской комнаты будущего сына Виктора Павлика

Так, жена певца долго выбирала мебель. Она в конце концов остановилась на шкафу, планетарии и кроватке от украинского производителя, подобрав все в светлых тонах. Екатерина даже успела купить первые игрушки для сына, которого хочет назвать Михаилом.

Детская комната сына Виктора Павлика / Фото из инстаграма Кати Репьяховой

Детская комната сына Виктора Павлика / Фото из инстаграма Кати Репьяховой

Детская комната сына Виктора Павлика / Фото из инстаграма Кати Репьяховой

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Блогерша поделилась и своим фото, показав, как выглядит за считанные дни до родов. Екатерина Репьяхова позировала в легком белом платье длины миди с короткими рукавами-фонариками. Женственный наряд с открытым декольте подчеркнул огромный живот жены Виктора Павлика, которая вот-вот впервые станет мамой.

Екатерина Репьяхова в детской комнате / Фото из инстаграма жены Павлика