На днях молодая жена народного артиста Виктора Павлика объявила, что беременна первенцем. Екатерина Репьяхова долго держала интригу, однако рассекретила дату родов и даже показала, как развивается малыш на фото с УЗИ.

После многочисленных догадок фолловеров и слухов в сети 26-летняя жена Виктора Павлика рассекретила, что беременна. Однако внимание публики к Екатерине Репьяховой не утихает, ведь будущая мама держала в тайне дату родов и пол малыша. В инстаграм-профиле она в конце концов приоткрыла завесу пополнения в семье и объявила, когда родит малыша.

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Когда жена Виктора Павлика родит первенца

Известно, что избранница певца забеременела далеко не с первой попытки, а потом долго не могла поверить своему счастью, когда увидела две полоски на тесте на беременность. Тогда она была уже на 4 неделе беременности. Сейчас Екатерина Репьяхова находится на 19 неделе беременности – почти 5 месяцев.

Первые роды девушки запланированы на 13 июня 2021 года. Именно в этот день она будет праздновать 27-й день рождения.

Я так люблю свой день рождения, так люблю начало лета, что Бог послал мне ребенка именно на этот период. ПДР у меня 13 июня. А 13.06 – мой день рождения. Вот такой подарочек на 27 лет,

– поделилась жена Павлика.

Однако подписчицы концертного директора Виктора Павлика поделились личным опытом в комментариях и признались, что родили с многодневной разницей от предполагаемой даты родов – ПДР. Поэтому главная интрига для Екатерины Репьяховой, родит она 26-летней или уже 27-летней.



Беременная жена Виктора Павлика / Фото Instagram / @repyahovakate

Жена Виктора Павлика показала малыша на фото с УЗИ

26-летняя Екатерина Репьяхова рассказала, что за 19 недель беременности была уже на четырех УЗИ. Первый прием врача состоялся сразу после того, как девушка увидела две полоски на тесте на беременность. Тогда медики сообщили, что избранница Павлика в положении уже 4 недели. Впоследствии на 8 и на 12 неделях, когда блогерша становилась на учет в клинику и проходила скрининг. Последнее произошло на 16 неделе, когда семья узнала пол малыша.

Жена Виктора Павлика также показала, как растет малыш в утробе. В сторис она обнародовала три фото с УЗИ. Фотографии супруги разместили на доске в квартире, на которой коллекционируют воспоминания о наиболее памятных моментах. Добавим, что для Виктора Павлика ребенок от Репьяховой станет четвертым.