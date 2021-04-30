Королева украинской сцены Оля Полякова сделала шокирующее признание. Она публично поддержала скандальную коллегу Ани Лорак после заявления о том, что Константин Меладзе предлагал ей интим.

Читайте также Экс-продюсер Оли Поляковой рассказала, сколько артистка зарабатывала в начале карьеры

На певицу, развивающую карьеру в России, рухнуло осуждение звезд и обвинение во лжи. Однако Полякова поделилась, что получала подобное предложение от знаменитого композитора.

Я сама получала такое предложение от этого же человека. Может, это повезло или не повезло только нам. Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать,

– заявила артистка.

Она подчеркнула, что в современном мире считается нормой, когда "мужчина предлагает женщине интим за какие-то продвижения". Поэтому Оля Полякова обратилась с просьбой к знаменитым коллегам, чтобы те "позволили правде звучать". Она заметила, что только так можно уберечь девушек от домогательств.

"Правда эта должна звучать, потому что умалчивая, мы поощряем такое поведение мужчин. Мы будем снова и снова получать эти непристойные предложения за продвижение по карьере, за то, чтобы остаться на работе, за то, чтобы иметь возможность получать зарплату", – завершила звезда.

Реакция сети

Сама Ани Лорак пока никак не отреагировала на поддержку коллеги Оли Поляковой. Единственная публичная личность, которая отметила смелость артистки, – Виталий Козловский. "Оля! Я тебя люблю", – написал певец. Другие же пользователи Инстаграма восхищаются откровенностью Поляковой.