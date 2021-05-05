Недавно о домогательствах Константина Меладзе заявила в России Ани Лорак, а впоследствии ее поддержала Оля Полякова. Она заявила, что когда-то Меладзе предлагал ей интим в обмен на продвижение карьеры.

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Надежда Мейхер защитила Меладзе

Артистка отметила, что все обвинения в отношении ее бывшего продюсера не стоит воспринимать серьезно. А слова Оли о том, что он вроде бы ее добивался – не могут быть правдой.

Влезать в чью-то голову, в чье-то воображение. У каждого оно разное, а у нас, артистов, оно вообще бурное. Я ее (Олю Полякову, – Showbiz 24) знаю очень плохо. Мы не дружны, у нас нет близких отношений. Поэтому я не имею права о ней говорить. Но точно могу сказать, что слово "домогательство" и Константин Меладзе – совершенно противоположные вещи,

– заверила Мейхер в русском издании.



Надежда Мейхер и Константин Меладзе / Архивное фото из соцсетей

Надежда Мейхер предполагает, что Полякова выступила в защиту Лорак, чтобы лишний раз попиариться.

"Многие звезды таким образом пиарятся. Так сложилась жизнь, что сегодня те люди, которые понимают, как пользоваться инстаграмом и своим некоторым статусом, используют любую возможность, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. Я, конечно, за Олю не буду говорить, почему она это подхватила. Но она, как мне кажется, человек юмористический, и я не думаю, что эти слова стоит воспринимать серьезно", – подытожила экс-участница "ВИА Гры".

Надежда Мейхер была в составе группы "ВИА Гра" с 2000 по 2006 год.

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