Недавно о домогательствах Константина Меладзе заявила в России Ани Лорак, а впоследствии ее поддержала Оля Полякова. Она заявила, что когда-то Меладзе предлагал ей интим в обмен на продвижение карьеры.
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Надежда Мейхер защитила Меладзе
Артистка отметила, что все обвинения в отношении ее бывшего продюсера не стоит воспринимать серьезно. А слова Оли о том, что он вроде бы ее добивался – не могут быть правдой.
Влезать в чью-то голову, в чье-то воображение. У каждого оно разное, а у нас, артистов, оно вообще бурное. Я ее (Олю Полякову, – Showbiz 24) знаю очень плохо. Мы не дружны, у нас нет близких отношений. Поэтому я не имею права о ней говорить. Но точно могу сказать, что слово "домогательство" и Константин Меладзе – совершенно противоположные вещи,
– заверила Мейхер в русском издании.
Надежда Мейхер и Константин Меладзе / Архивное фото из соцсетей
Надежда Мейхер предполагает, что Полякова выступила в защиту Лорак, чтобы лишний раз попиариться.
"Многие звезды таким образом пиарятся. Так сложилась жизнь, что сегодня те люди, которые понимают, как пользоваться инстаграмом и своим некоторым статусом, используют любую возможность, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. Я, конечно, за Олю не буду говорить, почему она это подхватила. Но она, как мне кажется, человек юмористический, и я не думаю, что эти слова стоит воспринимать серьезно", – подытожила экс-участница "ВИА Гры".
Что известно о секс-скандале с Константином Меладзе
- Первой о домогательствах продюсера сообщила Ани Лорак в эфире российского шоу.
- По ее словам, мужчина предлагал ей интимные отношения, а взамен обещал помочь в продвижении карьеры.
- После такого заявления на Лорак посыпалось немало обвинений во лжи и спекуляциях.
- Но ее решила поддержать Ольга Полякова, которая вспомнила такую же ситуацию с Меладзе.