Украинская певица Оля Полякова поделилась новыми деталями конфликта с Валерием Меладзе. Она призналась, что певец не извинился за то, что называл ее "фриком".
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Мне передали, что он сказал одному из продюсеров, он жалеет, но мне не звонил. Я думаю, что со временем мы, возможно, помиримся, но мы и не ссорились,
– призналась Оля Полякова.
Исполнительница добавила, что она бы не хотела, чтобы артисты самоутверждались за чей-то счет.
"Я за то, чтобы люди друг друга не обесценивали. Иногда и артисты, и люди вообще обесценивают друг друга, чтобы как-то подняться. Но нельзя давать себя обижать. Девушки, не молчите – сразу бейте в морду, – сказала моя Алиса", – добавила певица.
Что известно о скандале Поляковой с Меладзе
- Все началось с того, что Оля Полякова публично поддержала Ани Лорак, которая ранее обвинила Константина Меладзе в домогательствах. Однако после этого в его защиту в свою очередь стали Надежда Мейхер и Анастасия Приходько.
- Впоследствии на обвинения в домогательствах ответил брат Константина Меладзе – Валерий. Он заявил, что Оля Полякова просто хочет пропиариться, а также назвал ее "фриком", а не исполнительницей.
- "Королева ночи" молчать не стала. Она записала видеообращение, в котором поинтересовалась, когда Валерий Меладзе объявит свою позицию относительно вооруженной агрессии России против Украины.
- Тогда Полякова "оставила вопрос открытым", однако конфликт утих. Также звезда сообщала, что просто хотела всем донести месседж – не стоит молчать, когда обижают.