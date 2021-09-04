Украинская певица Оля Полякова поделилась новыми деталями конфликта с Валерием Меладзе. Она призналась, что певец не извинился за то, что называл ее "фриком".

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Мне передали, что он сказал одному из продюсеров, он жалеет, но мне не звонил. Я думаю, что со временем мы, возможно, помиримся, но мы и не ссорились,

– призналась Оля Полякова.

Исполнительница добавила, что она бы не хотела, чтобы артисты самоутверждались за чей-то счет.

"Я за то, чтобы люди друг друга не обесценивали. Иногда и артисты, и люди вообще обесценивают друг друга, чтобы как-то подняться. Но нельзя давать себя обижать. Девушки, не молчите – сразу бейте в морду, – сказала моя Алиса", – добавила певица.

Оля Полякова действительно является той певицей, которая никогда не молчит, когда слышит критику в свою сторону. Недавно она эмоционально отреагировала на негативные комментарии фанов о ее выступления ко Дню Независимости.

Что известно о скандале Поляковой с Меладзе