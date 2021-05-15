Известная украинская певица Анастасия Приходько опубликовала сообщение, где решила объяснить свое мнение относительно недавних заявлений звезд. Знаменитость так же была под наставничеством Константина Меладзе, который был ее продюсером.
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Анастасия Приходько о скандале вокруг Меладзе
Певица подчеркнула, что не хочет поливать грязью или защищать любую сторону скандала, потому что и не хотела высказываться об этом. Ее возмутило только заявления о том, что все артистки, работавшие с продюсером, должны были согласиться на его "условия труда".
Меня задела фраза, что "все были согласны на эти условия". Я не "все", за меня расписываться не нужно. Лично у меня условия были другие и обобщать не надо,
– подчеркнула Приходько.
Анастасия добавила, что она расскажет свою историю тогда, когда будет готова к очередному скандалу: "Вполне возможно, это не произойдет вовсе. А, может, это произойдет очень скоро".
Артистка заметила, что странно соглашаться на условия "на экран через диван", а потом обвинять человека, который ее продвигал. В то же время, Анастасия Приходько добавила, что не имеет в виду Ани Лорак, потому что "свечку не держала".
Секс-скандал вокруг Константина Меладзе: что известно
- Первой о домогательствах продюсера заявила Ани Лорак. Она призналась, что Меладзе предлагал ей интим в обмен на продвижение карьеры. После этого, на звезду свалилась волна критики.
- Оля Полякова поддержала Ани Лорак. Она подтвердила ее слова о предложениях Меладзе интим за продвижение. Артистка обратилась с просьбой к знаменитым коллегам, чтобы те "позволили правде звучать".
- Надежда Мейхер, экс-солистка "ВИА Гры", раскритиковала Полякову. Она подчеркнула, что Меладзе и "домогательства" – абсолютно разные и невозможные вещи.