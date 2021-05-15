Известная украинская певица Анастасия Приходько опубликовала сообщение, где решила объяснить свое мнение относительно недавних заявлений звезд. Знаменитость так же была под наставничеством Константина Меладзе, который был ее продюсером.

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Анастасия Приходько о скандале вокруг Меладзе

Певица подчеркнула, что не хочет поливать грязью или защищать любую сторону скандала, потому что и не хотела высказываться об этом. Ее возмутило только заявления о том, что все артистки, работавшие с продюсером, должны были согласиться на его "условия труда".

Меня задела фраза, что "все были согласны на эти условия". Я не "все", за меня расписываться не нужно. Лично у меня условия были другие и обобщать не надо,

– подчеркнула Приходько.

Анастасия добавила, что она расскажет свою историю тогда, когда будет готова к очередному скандалу: "Вполне возможно, это не произойдет вовсе. А, может, это произойдет очень скоро".

Артистка заметила, что странно соглашаться на условия "на экран через диван", а потом обвинять человека, который ее продвигал. В то же время, Анастасия Приходько добавила, что не имеет в виду Ани Лорак, потому что "свечку не держала".

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