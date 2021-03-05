На телеканале CBS вышел новый, четвертый тизер интервью Меган Маркл и принца Гарри Опри Уинфри. В отрывке разговора Меган Маркл призналась о том, что королевский дворец запрещал ей самостоятельно делать решения.

Пока вся британская общественность замерла в ожидании интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, телеканал CBS продолжает интриговать короткими тизерами. На днях в сети появился новый, четвертый отрывок интервью, где Меган Маркл делает громкие заявления относительно Букингема.

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Новый тизер интервью: что сказала Меган Маркл

На этот раз часть интервью длится больше времени – около полутора минут. В нем Опра Уинфри вспомнила о случае в 2018 году, до свадьбы пары, когда телеведущая попросила Меган Маркл об интервью.

Я очень хорошо помню этот разговор. Мне даже не разрешили поговорить с тобой лично. При разговоре должна всегда присутствовать коммуникационная команда. Я тогда ответила, что сейчас не подходящее время для разговора,

– поделилась Меган.

Тогда Уинфри поинтересовалась у Маркл, что вызвало то, что сейчас все-таки происходит этот долгожданный разговор. Жена принца Гарри призналась, что сейчас они стали более опытными, а также у супругов есть возможность делать выбор самостоятельно.

"Тогда я не могла сказать тебе "да", это был не мой выбор. Я была взрослым человеком, который жил действительно независимой жизнью, пока не стала частью структуры, которая отличается от той, какой, как мне кажется, люди себе ее представляют. Она действительно лишает возможность иметь право и привилегию в некоторых обстоятельствах иметь возможность сказать "да". Я имею в виду, что сейчас я готова к разговору. Я готова иметь возможность делать выбор самостоятельно и иметь возможность говорить за себя", – подчеркнула Меган Маркл.

Смотрите третий тизер интервью Меган Маркл и принца Гарри онлайн:

О чем шла речь в предыдущих тизерах интервью