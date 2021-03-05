Меган Маркл подозревает Кейт Миддлтон и других родственников в сливе лжи о ней и принце Гарри
Борьба Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей продолжается. Теперь стало известно, что помощники Кейт Миддлтон, принца Чарльза и его жены Камиллы якобы по их поручению говорили неправду о Меган и Гарри в СМИ.
Источник:The Daily Mail
Накануне большого интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри, инсайдер рассказал, что Меган Маркл обвинила главных членов королевской семьи в Лондоне, что те через помощников сеяли ложь в СМИ.
К слову Мы и так уже многое потеряли, – Меган Маркл о реакции Букингема на ее интервью с Опрой
В частности речь идет о ситуации, когда Меган Маркл якобы довела герцогиню Кембриджскую до слез после примерки платьев для подружек невесты перед их с Гарри свадьбой. Другой инцидент произошел якобы с принцем Гарри, когда он накричал на своего королевского костюмера Анджелу Келли из-за свадебной тиары Меган.
Есть ли правда в этих ситуациях или нет – неизвестно, но сейчас Меган и Гарри убеждены, что здесь не обошлось без Кейт Миддлтон, принца Чарльза и герцогини Камиллы.
Меган и Гарри думали, что мужчины в серых костюмах были одержимы их уничтожением,
– рассказал источник о помощниках во дворце.
Отметим, что в последнем тизере с Меган Маркл, которая дала интервью Опре Уинфри и оно выйдет 7 марта на канале CBS, она призналась, что "корона" долгое время играла большую роль в "увековечении лжи" о них с принцем Гарри, поэтому они не могли больше молчать.
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Также стоит добавить, что интервью выйдет на фоне скандала, когда Меган обвинили сотрудники дворца в якобы травле. Меган возразила это и назвала откровенной клеветой, а в Букингеме заявили, что обязательно проведут расследование.
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