Боротьба Меган Маркл та принца Гаррі з королівською сім'єю продовжується. Тепер стало відомо, що помічники Кейт Міддлтон, принца Чарльза та його дружини Камілли начебто за їхнім дорученням говорили неправду про Меган та Гаррі у ЗМІ.

Напередодні великого інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл з Опрою Вінфрі, інсайдер розповів, що Меган Маркл звинуватила головних членів королівської сім'ї у Лондоні, що ті через помічників сіяли неправду у ЗМІ.

До слова Ми і так вже багато втратили, – Меган Маркл про реакцію Букінгему на її інтерв'ю з Опрою

Зокрема йдеться про ситуацію, коли Меган Маркл нібито довела герцогиню Кембриджську до сліз після примірки суконь для подружок нареченої перед їхнім з Гаррі весіллям. Інший інцидент стався начебто з принцом Гаррі, коли він накричав на свого королівського костюмера Анджелу Келлі через весільну тіару Меган.

Чи є правда у цих ситуаціях чи ні – невідомо, але наразі Меган та Гаррі переконані, що тут не обійшлось без Кейт Міддлтон, принца Чарльза та герцогині Камілли.

Меган і Гаррі думали, що чоловіки в сірих костюмах були одержимі їхнім знищенням,

– розповіло джерело про помічників у палаці.

Зазначимо, що в останньому тизері з Меган Маркл, яка дала інтерв'ю Опрі Вінфрі і воно вийде 7 березня на каналі CBS, вона зізналась, що "корона" довгий час відігравала велику роль в "увічнення брехні" про них з принцом Гаррі, тому вони не могли більше мовчати.

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Також варто додати, що інтерв'ю вийде на тлі скандалу, коли Меган звинуватили співпробітники палацу у начебто цькуванні. Меган заперечила це і назвала відвертим наклепом, а в Букінгемі заявили, що обов'язково проведуть розслідування.