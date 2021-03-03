В СМИ недавно вышла статья, где Меган Маркл обвинили в издевательствах над работниками дворца. Представитель герцогини заявил, что эта информация выходит в пределах клеветнической кампании.

2 марта в издании The Times вышла статья, где жену принца Гарри обвинили в травле работников дворца. В материале говорится, что Меган Маркл выгнала двух личных помощников, а также издевалась над другими работниками дворца.

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Обвинения против Меган Маркл

Издание отмечает, что на Меган Маркл подал жалобу Джейсон Кнауф в 2018 году. Он отвечал за вопросы коммуникаций с герцогами Сассекскими.

Вероятно, он сделал это в попытке заставить Букингемский дворец защитить сотрудников, которые, как он утверждал, находились под давлением герцогини,

– пишет The Times.

По словам источников, Меган Маркл подвергала буллингу персонал, особенно молодых девушек, Букингемского дворца и Клэренс-хауза. Герцогиня могла доводить женщин до слез, а один из работников заявил, что не мог прекратить дрожать. "Это было больше похоже на эмоциональную жестокость и манипуляцию", – информирует издание.

Меган Маркл ответила на обвинения

С заявлением выступил представитель актрисы. Он опроверг все обвинения против Меган Маркл.

Давайте назовем это как есть: это просчитанная клеветническая кампания, основанная на пагубной дезинформации, что вводит в заблуждение. Мы разочарованы тем, что это клеветническое изображение герцогини Сассекской получило доверие со стороны средств массовой информации,

– сообщил представитель Меган.

Он добавил, что Меган Маркл расстроена из-за таких нападений на себя, тем более, когда она сама часто подвергалась травле и поддерживала людей. Также представитель герцогини подчеркнул, что обвинения направлены на то, чтобы подорвать репутацию Меган и Гарри перед ее откровенным интервью с Опрой Уинфри.

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