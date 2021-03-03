Меган Маркл ответила на обвинения в травле работников дворца
В СМИ недавно вышла статья, где Меган Маркл обвинили в издевательствах над работниками дворца. Представитель герцогини заявил, что эта информация выходит в пределах клеветнической кампании.
Источник:ET
2 марта в издании The Times вышла статья, где жену принца Гарри обвинили в травле работников дворца. В материале говорится, что Меган Маркл выгнала двух личных помощников, а также издевалась над другими работниками дворца.
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Обвинения против Меган Маркл
Издание отмечает, что на Меган Маркл подал жалобу Джейсон Кнауф в 2018 году. Он отвечал за вопросы коммуникаций с герцогами Сассекскими.
Вероятно, он сделал это в попытке заставить Букингемский дворец защитить сотрудников, которые, как он утверждал, находились под давлением герцогини,
– пишет The Times.
По словам источников, Меган Маркл подвергала буллингу персонал, особенно молодых девушек, Букингемского дворца и Клэренс-хауза. Герцогиня могла доводить женщин до слез, а один из работников заявил, что не мог прекратить дрожать. "Это было больше похоже на эмоциональную жестокость и манипуляцию", – информирует издание.
Меган Маркл ответила на обвинения
С заявлением выступил представитель актрисы. Он опроверг все обвинения против Меган Маркл.
Давайте назовем это как есть: это просчитанная клеветническая кампания, основанная на пагубной дезинформации, что вводит в заблуждение. Мы разочарованы тем, что это клеветническое изображение герцогини Сассекской получило доверие со стороны средств массовой информации,
– сообщил представитель Меган.
Он добавил, что Меган Маркл расстроена из-за таких нападений на себя, тем более, когда она сама часто подвергалась травле и поддерживала людей. Также представитель герцогини подчеркнул, что обвинения направлены на то, чтобы подорвать репутацию Меган и Гарри перед ее откровенным интервью с Опрой Уинфри.
Меган Маркл имела конфликт с помощниками по свадьбе с принцем Гарри
- Еще ранее западные СМИ описывали Меган Маркл как такую, которая не доброжелательно относится к помощникам и работникам дворца.
- В частности, в книге "В поисках свободы Гарри, Меган и создание современной королевской семьи" писали о том, что Меган конфликтовала с представителями дворца в 2016 году.
- Тогда актриса носила колье с инициалами, которые символизировали имена ее и принца Гарри. Помощники от имени королевы попросили не носить таких украшений, которые могут вызвать внимание журналистов.
- Это возмутило Меган Маркл, она была эмоциональной и неудовлетворенной из-за указания.
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