Регина Тодоренко родом из Одессы, но сейчас проживает и работает в России. За 25 дней войны она ни разу не высказывалась против войны, хотя родители живут в Одессе, которая сейчас находится под прицелом российских оккупантов.

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Регина Тодоренко спела на 25-й день войны

Певица и телеведущая 25 дней войны молчала и не высказывалась против войны в Украине, не призывала Россию остановить военные действия. Лишь 20 марта она опубликовала в сети видео, где исполняет песню-протест Zombie ирландской рок-группы The Cranberries.

Музыка всегда звучит более убедительно,

– написала Регина под видео.

Регина Тодоренко спела Zombie: смотрите видео онлайн

Публикацию артистки комментировали, однако со временем она скрыла все комментарии и заблокировала возможность комментировать. Некоторые из высказываний подписчиков знаменитости сохранились в сети.

"Поздно, Регина, 25-й день войны".

"Гимн Украины боитесь сыграть?"

"Регино, убедительно звучат слова через рот! Когда ситуацию в Украине называют войной! Войной, которую развязала Россия. Ужасно, что вы – украинка и не можете говорить об этом! Слава Украине".