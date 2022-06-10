Сам Коля Серга служит в ВСУ и не презирает коллег, которые не взяли в руки оружие. Однако брата предательницы Регины Тодоренко в терроборону отправил бы.

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Коля Серга посмеялся над братом Тодоренко

Шоумен признался, что один из собратьев рассказал им с Даниэлем Салемом, что брат молчунки Регины Тодоренко прячется от войны на даче под Черноморском. Коля Серга пошутил, что наведался бы к нему и предложил бы откупиться от грехов звездной сестры.

Надо брата забрать в терроборону. У нас есть люди в терробороне, мы позвоним, скажем: "Слушайте, есть хороший боец, с хорошей родословной. С возможностью исправить родовое проклятие",

– с юмором заявил знаменитость.

Саму же гастролершу он откровенно осуждает, потому что та выбрала деньги, а не Родину. Серга знал, что в Одессе у Тодоренко родители, сестра, брат, поэтому достучаться до нее в начале войны с Россией даже не пытался.

"О чем с ней говорить? Она все прекрасно видит, у нее здесь есть близкие, родственники. Она в контексте происходящего. Поэтому писать ей "Регина, посмотри, что здесь на самом деле происходит" – это было бы глупо. Поэтому я не писал ничего ей", – эмоционально заявил Коля Серга.

Важно! Звезда признался, что не трогал бы соведущую по "Орлу и решке" вообще и не обращался бы к ней публично, если бы она не лгала о нем в своем инстаграме. После трагической гибели экс-возлюбленного Тодоренко опубликовала фейковую переписку с Сергой, из которой удалила его сообщение, чтобы сделать из себя жертву.



После этого шоумен публично назвал ее предательницей, но пожелал родить здорового ребенка, который "увидит, от какой красивой и расцветающей страны он отказался в пользу материальной стабильности".