Ведущая и общественный деятель Маша Ефросинина не скрывает свою семью от камер и прессы, однако фотографиями с младшим сыном делится редко. На выходных семья открыла дачный сезон и поделилась трогательным общим фото, на котором видно, как вырос Саша.

Последние выходные марта были солнечными и теплыми. Если Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном путешествовали на окраине Киева, а Ирина Федишин отдохнула в Карпатах с семьей, то Маша Ефросинина отправилась на дачу с сыном Александром.

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Фото Маши Ефросининой с сыном

Мальчику уже 6 лет, и растет он на глазах. Об этом заявила и его звездная мама. Она пошутила, что Саша растет вверх, а их собака – в ширину.

Пока мы ждали открытия дачного сезона, два моих товарища прилично вымахали: один – вверх, другой – вширь,

– с юмором написала Маша Ефросинина.

Для поездки на дачу звезда выбрала комфортный и одновременно стильный образ. Она позировала в серых лосинах, темной тунике под горло, блестящей куртке бронзового цвета и трендовых высоких сапогах. Дачный look завершила светлая шапка. Волосы Маша Ефросинина распустила, а лицо оставила без макияжа.

Рядом с ведущей позировал ее 6-летний сын. Мальчик был одет в длинную куртку цвета хаки, кроссовки и спортивные штаны. Похоже, открытие дачного сезона они завершили прогулкой с собакой.



Маша Ефросинина с сыном / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Добавим, в Маши Ефросининой есть старшая дочь Нана, которой недавно исполнилось 17 лет. Девочка живет и учится в Канаде, где заканчивает 11 и 12 классы. Знаменитость рассказала, когда отпускала дочь за границу, то плакала в аэропорту так, будто у нее кто-то умер.