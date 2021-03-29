Ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна не приховує свою сім'ю від камер і преси, однак світлинами з молодшим сином ділиться рідко. На вихідних сім'я відкрила дачний сезон і поділилася зворушливим спільним фото, на якому видно, як виріс Сашко.

Останні вихідні березня були сонячними і теплими. Якщо Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і сином Іваном мандрувала околицями Києва, а Ірина Федишин відпочила в Карпатах з сім'єю, то Маша Єфросиніна відправилася на дачу з сином Олександром.

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Фото Маші Єфросиніної з сином

Хлопчику вже 6 років, й росте він на очах. На цьому наголосила і його зіркова матуся. Вона пожартувала, що Сашко росте вгору, а їхній песик – в ширину.

Поки ми чекали відкриття дачного сезону, два моїх товариші пристойно вимахали: один – вгору, інша – вшир,

– з гумором написала Маша Єфросиніна.

Для поїздки на дачу зірка обрала комфортний і водночас стильний образ. Вона позувала в сірих лосинах, темній туніці під горло, блискучій куртці бронзового кольору та трендових високих чоботах. Дачний look завершила світла шапка. Волосся Маша Єфросиніна розпустила, а обличчя залишила без макіяжу.

Поряд з ведучою позував її 6-річний син. Хлопчик був одягнений в довгу куртку кольору хакі, кросівки та спортивні штани. Схоже, відкриття дачного сезону вони завершили прогулянкою з собакою.



Маша Єфросиніна з сином / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Додамо, в Маші Єфросиніної є старша донька Нана, якій нещодавно виповнилося 17 років. Дівчинка живе і навчається в Канаді, де закінчує 11 та 12 класи. Знаменитість розповідала, коли відпускала доньку за кордон, то плакала в аеропорту так, ніби в неї хтось помер.