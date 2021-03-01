В начале января после отмены строгих карантинных ограничений дочь Маши Ефросининой улетела на учебу в Канаду. 17-летняя Нана поступила в колледж и заканчивает 11 и 12 классы за рубежом. Из роскошного загородного поместья девочка переехала в общежитие.

После пол года дистанционного обучения ведущая Маша Ефросинина отпустила старшую дочь Нану в Канаду. Она отправилась на учебу, как только открыли границы для иностранных студентов. Звезда хорошо знала, что девочка не сможет получать образование дома на протяжении всех двух лет, однако подготовиться к ее отъезду так и не смогла.

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Ранее знаменитость рассказывала, что плакала в аэропорту так, что другие пассажиры думали, что у нее кто-то умер. Теперь Маша Ефросинина поделилась, что из-за карантинных ограничений не могла даже посадить дочь на самолет. В аэропорт Нана зашла уже сама с двумя чемоданами в руках, а ведущая провожала ее со слезами.

"К этому невозможно подготовиться. Хотя и Нана, и Тимур меня готовили заранее, за несколько лет... но я помню, как мы эти два чемодана запихнули в машину, а потом в аэропорт. А в аэропорт не пускают, потому что пандемия, и она должна сама идти к терминалу. И этот момент у меня до сих пор перед глазами. И у меня как хлынут слезы", – призналась звездная мама.

Маша Ефросинина о жизни дочери в Канаде

Ведущая подчеркнула, что квартиру дочери они снимать не стали. Как и все студенты, Нана поселилась в общежитии. Об условиях проживания Маша Ефросинина рассказывать не стала, однако заметила, что все комнаты очень маленькие. Добавим, к своему 17-летию девушка жила с родителями в просторном доме за городом.

Она в общежитии, вдвоем с девочкой в очень маленькой комнате. У них такие смешные кровати. Они кровати и одновременно шкаф. Очень маленькие. Ну, хотела,

– рассказала Маша Ефросинина.

Интервью Маши Ефросининой о дочке: смотрите видео онлайн