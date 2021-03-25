Во вторник, 23 марта, мужу Маши Ефросининой Тимуру исполнилось 46 лет. Ведущая пожаловалась, что уже второй год подряд он отмечает день рождения в условиях строгого карантина. Если в прошлом году бизнесмен праздновал юбилей в лесу, что в этом году – на самоизоляции.

С 20 марта в Киеве начался локдаун, который продлится до 9 апреля, а 23 марта столица попала в красную зону, поэтому масочный режим только усилился. В условиях сурового карантина муж Маши Ефросининой празднует день рождения уже второй раз. Если же звезда только старается не падать духом, то ее муж несмотря на все сохраняет оптимизм.

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Как муж Маши Ефросининой отметил день рождения на карантине

Любимого Тимура Хромаева она назвала "своим личным Богом самоконтроля и оптимизма", ведь он никогда не опускает руки. 45 лет мужчина встретил в лесу с термосом и сэндвичами, а 46-летие – один на изоляции.

Муж в прошлом году отметил 45-летие в лесу на пеньке с термосом и сэндвичем. И кайфовал, будто ему тайский массаж с happy финалом сделали. Вчерашний день рождения вообще встретил один на самоизоляции,

– поделилась ведущая.

Маша Ефросинина добавила, что по случаю дня рождения отправила имениннику вафельный торт, который его очень развеселил. Он писал жене, что "все, что он понял о вафельном торте со сгущенкой – это то, что от него слипаются зубы".



Маша Ефросинина / Скриншот с инстаграм-сторис ведущей

Маша Ефросинина не стала уточнять, почему муж в день рождения оказался на самоизоляции далеко от родных. Добавим, сама звезда болела коронавирусом в декабре прошлого года. Тогда она жила отдельно, ведь ее семья была здорова.