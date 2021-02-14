16-летняя дочь Маши Ефросининой Нана в прошлом году вступила в колледж в Канаде. Из-за пандемии коронавируса полгода девочка училась онлайн, однако в начале января улетела за границу. Звездная мама призналась, что не хотела отпускать дочь и рыдала в аэропорту.

Ведущая отметила, что в колледж в Канаде Нана вступила еще до пандемии COVID-19. Решение об окончании 11 и 12 классов за рубежом она приняла самостоятельно, чтобы определиться, кем хочет стать в будущем. Однако первые полгода обучения происходили онлайн, поэтому девочка была дома.

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Как Маша Ефросинина отпускала дочь в Канаду

В начале января карантин в Канаде ослабили и открыли границы для иностранных студентов. Маши Ефросининой и Тимуру Хромаеву пришлось отпустить 16-летнюю дочь за границу. Звезда не скрывает, что провожала Нану со слезами.

Я так плакала в аэропорту, что ко мне подошли люди и начали успокаивать. Думали, что у меня кто-то умер,

– призналась знаменитость.



Маша Єфросинина с дочкой Наной / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Сейчас мама и дочь каждый день общаются онлайн. Разлуку Маша Ефросинина переносит труднее, чем девочка. Нана очень самостоятельна и уверенна в своем решении. Она добросовестно учится и определяется с маркетингом, коммуникациями, социальной сферой и даже экономикой, как ее отец. Единственное, что беспокоит девочку – обязательные средства защиты на уроках.

"Ей трудно только в одном. Мой ребенок сидит на уроках в маске, очках и пластмассовом козырьке. И здесь у меня сердце разрывается, потому что там такие законы, что она упакована, как в скафандре. И я только об одном думаю: как она там дышит", – поделилась ведущая.

Интервью Маши Ефросининой о дочери смотрите онлайн:

Напомним, через два дня после того, как Нана полетела в Канаду Маша Ефросинина расплакалась при упоминании о дочери. Отвечая на вопрос подписчиков она призналась, что будто умирает от разлуки и ничего не может с собой сделать.

Напомним, у звезды есть младший сын Александр, который, в отличие от Наны, не избегает публичности и часто фотографируется и снимается с мамой. Недавно она устроила забавную фотосессию с мужем и сыном, которая растрогала поклонников.