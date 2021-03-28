Певица Ирина Федишин провела весенний уикенд в Карпатах, куда поехала с семьей. С мужем, сыновьями и родителями артистка была пикнике на берегу горной реки и купалась в горячих чанах.

Популярная артистка из Львова часто проводит выходные в Карпатах. На этот раз Ирина Федишин остановилась в 3-звездочном отеле в поселке Славское и показала семейный отдых своей 370-тысячной аудитории в сети.

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Как Ирина Федишин провела выходные в Карпатах

Компанию певице составили мужчина-продюсер Виталий Челнок, сыновья Юрий и Олег, родители и друзья с детьми. Вместе они активно проводили время в горах. В первый день в Карпатах большая компания устроила пикник на берегу горной реки – жарили сосиски на костре и наслаждались фантастическими пейзажами.

Для отдыха на природе Ирина Федишин выбрала стильный аутфит – светлые джинсы, асимметричный желтый свитер в рубчик и белое зимнюю обувь на шнуровке. Волосы блондинка оставила распущенными, сделала легкий дневной макияж и накинула черный пуховик с белым меховым воротником.

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После пикника семья Ирины Федишин отправилась в горячие карпатские чаны, в которых отдыхала с видом на горы, а день завершила в бассейне. В воскресенье утром их ожидала неожиданная смена погоды – вместо теплого весеннего солнца вернулась зима. Поэтому новые фото певица сделала уже на фоне белых хлопьев. Она позировала на террасе в костюме карамельного цвета и со стильным платком, которым собрала волосы.

"Погода с разницей в один день. Вчера было солнце и весна, а сегодня вновь пришла зима", – поделилась артистка.

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Напомним, последняя путешествие Ирины Федишин была в Одессу, где она выступила с концертом. Тогда певица обнародовала атмосферное видео, которому позировала на берегу моря в красном пуховике.