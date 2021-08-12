MamaRika рассказала о своем весе после первых родов

Успешная украинская певица MamaRika 2 августа впервые стала мамой. С тех пор она придерживается специальной диеты, потому что кормит сына грудью. Сейчас звезда весит 61,5 килограмма, но еще планирует сбросить лишний вес.

Украинская исполнительница MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) и ее муж Сергей Середа уже 10 дней являются родителями сына, имя которого держат в секрете. Супруги привыкают к новому статусу.

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MamaRika рассекретила вес после родов

Хоть роды певицы были тяжелыми, сейчас с малышом все хорошо. MamaRika поделилась, что кормит сына грудью, а потому придерживается специальной диеты.

Отметим, что как раз благодаря этой "диете" звездная мамочка Анастасия Приходько сбросила 20 килограммов . Питание при грудном вскармливании часто ограничено – овощи, мясо и рыбу готовят на пару или варят.

Знаменитость рассекретила, что сейчас весит 61,5 килограмма. Однако она планирует сбросить лишний вес, в частности, похудеть еще на 6,5 килограмма.



Вес MamaRika / Фото из инстаграм-сториз

MamaRika стала мамой: что об этом известно