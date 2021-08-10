Популярная украинская певица Наталья Могилевская придерживается 3 главных правил на своей диете – водный режим, трехкратный график и биоритмика питания. Именно они помогают знаменитости работать над своим телом и совершенствовать его.
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Насколько похудела Наталья Могилевская
Исполнительница рассказала, что более месяца придерживается определенных правил в питании. За это время она сбросила 5 кг. Однако это не конец пути к желанному телу – Наталья хочет избавиться еще от 5 кг.
Я на диете больше месяца, сбросила пять килограммов. Сейчас был небольшой период отдыха, я позволила себе поесть фруктов, которых нельзя было. И сейчас хочу еще минус пять килограммов,
– рассказала Могилевская.
Наталья Могилевская о диете / Фото с инстаграм-сториз
Как проходит похудения Могилевской
- Певица еще несколько месяцев назад заключила пари с фитнес-тренером Анитой Луценко. Если бы Наталья не похудела на 4 килограмма до 26 июня – то побрилась бы налысо.
- Через несколько дней после пари Могилевская сообщила свой вес – 76 килограммов. Действенными и безопасными правилами похудения артистка поделилась на своей странице.
- Всего лишь за неделю Наталья сбросила 1,5 килограмма. Она практически добилась своего и похудела на 4 килограмма, но из-за перелета снова набрала вес. Однако баня спасла Могилевскую от возможности побриться налысо.