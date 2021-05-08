"Холостяк" Максим Михайлюк поделился новой фотографией в своем блоге. Звездная пара пока не показывает лицо дочери, но все равно делится трогательными кадрами с крохой.

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Новое фото Максима Михайлюка

"Холостяк" сделал миловидное фото ночью. Он сфотографировал любимую Дашу Хлистун и дочь Ариану, когда те уже сладко спали в постели.

Дочь лежала между родителями, а модель положила возле нее руку. Сам же Максим Михайлюк трогательно смотрел на своих девочек.

"Спят мои девочки", – подписал миловидный снимок "Холостяк". Фото вызвало фурор в сети и набрало множество комментариев.



Максим Михайлюк с возлюбленной и дочкой / Фото из инстаграма Макса Михайлюка

Даша Хлистун и Максим Михайлюк стали родителями