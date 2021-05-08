"Холостяк" Максим Михайлюк поделился новой фотографией в своем блоге. Звездная пара пока не показывает лицо дочери, но все равно делится трогательными кадрами с крохой.
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Новое фото Максима Михайлюка
"Холостяк" сделал миловидное фото ночью. Он сфотографировал любимую Дашу Хлистун и дочь Ариану, когда те уже сладко спали в постели.
Дочь лежала между родителями, а модель положила возле нее руку. Сам же Максим Михайлюк трогательно смотрел на своих девочек.
"Спят мои девочки", – подписал миловидный снимок "Холостяк". Фото вызвало фурор в сети и набрало множество комментариев.
Максим Михайлюк с возлюбленной и дочкой / Фото из инстаграма Макса Михайлюка
Даша Хлистун и Максим Михайлюк стали родителями
- "Холостяк" и его избранница стали родителями дочери 27 апреля. Об этом сообщила модель, показав ручку новорожденного.
- Впоследствии Макс Михайлюк обнародовал фото с дочкой, сделанное в палате в первые минуты его жизни. На фотографий видно, что роды были партнерскими.
- Модель рассказала, что планировала рожать естественно, но ей сделали кесарево сечение. Она впоследствии заметила, что очень трудно восстанавливается и чувствует сильную боль.
- В конце апреля Дашу Хлистун выписали из роддома. Сейчас пара с дочкой живет дома.