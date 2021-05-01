Уже через 3 дня после родов любимая "Холостяка" Максима Михайлюка переночевала с новорожденной доченькой в своей квартире. Об этом она сообщила в своем блоге.

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Дашу Хлистун с дочкой выписали из больницы

Дома новоиспеченную мамашу с дочкой ждали много шариков, игрушки и огромные букеты красных цветов. Похоже, отец Максим Михайлюк хотел сделать любимой сюрприз.



Дашу Хлистун выписали из родильного / Кадр из инстаграм-сториз модели

На своей странице девушка также опубликовала первую трогательную фотографию с дочкой. Она показала, как лежит на кровати, а на ее груди сладко спит маленькая Ариана. Звездные родители пока не показывают лицо дочери.

Даша Хлистун позирует перед камерой улыбающаяся, несмотря на то, что все еще восстанавливается после родов. Но она все равно счастлива, что стала мамой.



Даша Хлистун с дочкой / Фото с инстаграма Даши Хлистун

Трогательными фото выписки поделился и сам Михайлюк. Он рассказал, что когда целует и обимает дочь, то тает, словно "масло на куске стейка".

Даша Хлистун и Макс Михайлюк стали родителями: коротко