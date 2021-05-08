"Холостяк" Максим Михайлюк поділився новою світлиною у своєму блозі. Зіркова пара поки що не показує обличчя донечки, але однаково ділиться зворушливими кадрами з крихіткою.
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Нове фото Максима Михайлюка
"Холостяк" зробив миловидне фото вночі. Він сфотографував кохану Дашу Хлистун та донечку Аріану, коли ті вже солодко спали в ліжку.
Донечка лежала між батьками, а модель тримала біля неї руку. Натомість сам Максим Михайлюк зворушливо дивився на своїх дівчаток.
"Сплять мої дівчатка", – підписав миловидний знімок "Холостяк". Фото викликало фурор у мережі та набрало безліч коментарів.
Максим Михайлюк з коханою і донькою / Фото з інстаграму Максима Михайлюка
Даша Хлистун і Максим Михайлюк стали батьками
- "Холостяк" та його обраниця стали батьками донечки 27 квітня. Про це сповістила модель, показавши ручку новонародженої.
- Згодом Макс Михайлюк оприлюднив фото з донькою, зроблене в палаті в перші хвилини її життя. Зі світлин помітно, що пологи були партнерськими.
- Модель розповіла, що планувала народжувати природньо, але їй зробили кесарів розтин. Вона згодом зауважила, що дуже важко відновлюється та відчуває сильний біль.
- Наприкінці квітня Дашу Хлистун виписали з пологового будинку. Зараз пара з донькою живе вдома.