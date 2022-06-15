Лобода неожиданно приехала в разрушенный Ирпень: "Не знаю, как украинцы должны это простить"

Певица Светлана Лобода, которая последние 8 лет работала в России, а теперь живет за границей, приехала в Киевскую область. Она посетила деоккупированный Ирпень и побывала у одного из мостов, разрушенных русскими во время наступления.

Светлана Лобода не сообщала в сети, что планирует приехать в Украину, да еще и на деоккупированные территории, поэтому для ее сторонников это стало настоящей неожиданностью. Для приезда женщина надела черный брючный костюм с жакетом, белую футболку и дизайнерские кроссовки.

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Артистка прошлась разрушенными кварталами города, где продолжались жесточайшие бои в городе, а также побывала у одного из мостов и пообщалась с местными жителями, в частности с детьми. В одном из инстаграм-сториз, где Лобода управляла автомобилем, она сказала, что не знает, как украинцы могут когда-нибудь простить россиянам за то, что произошло в Ирпене.

Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все, что происходило здесь! Ирпень. 112 день войны,

– написала певица в своем инстаграмме.

Реакция сети

В комментариях артистку поддержали поклонники и все "в один голос" написали, что никогда этого не простят. Нашлись и те, кто осудил Лободу за то, что та "проснулась" только тогда, когда Россия совершила полномасштабное наступление на Украину:

"Как вы быстро "переобулись" в Украину, после того, как вам запретили приезжать в Россию на 50 лет. Раньше бабки делали, вам было все равно на Донбасс, детей Донбасса, стариков и так далее. Поэтому бессмысленно сейчас кому-то показывать и доказывать , что вы искренне переживаете за Украину";

"Светлана, война не 112 дней идет, если вы не знаете. Война с 2014 года";

"Для нее 112. Когда деньги из России перестали капать".

Поскольку Лобода имела большую аудиторию слушателей среди россиян, то у нее в комментариях нашлось место многим сторонникам Кремля, комментарии которых были пронизаны одинаковой риторикой: о том, как украинцы "бомбят Донбасс", как наш народ их всегда ненавидел, и что делали украинцы 8 последних лет.

Лобода и русско-украинская война