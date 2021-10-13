Люблю тебя, Ксю, – Александр Эллерт устроил романтический сюрприз для Ксении Мишиной
Источник:инстаграм Александра Эллерта
В последнее время в отношениях между победителем "Холостячки" Александром Эллертом и ее героиней Ксенией Мишиной продолжается кризис. Но юморист всевозможными способами пытается улучшить отношения. На днях он подготовил для любимой романтический сюрприз.
Автор "Квартала 95" в инстаграм-сториз поделился всеми деталями романтического поступка. Он попытался воплотить одну мечту любимой.
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Сюрприз для Ксении Мишиной
Александр рассказал, что еще во время съемок "Холостячки" Ксения Мишина призналась об одном из своих желаний. Однако тогда он не смог воплотить его в жизнь.
Еще в "Холостячке" Ксю сказала: "Я так хочу, чтобы свечами было написало" Люблю тебя! "И чтобы с какого-то балкона это все было видно",
– написал мужчина.
Сюрприз для Ксении Мишиной / Фото из инстаграм-сториз
Эллерт решил не искать балкон, а устроить прогулку на вертолете. Но так как он боится высоты, эта задача была для него дополнительной сложностью.
Юморист рассказал актрисе, что их полет – рекламная съемка, чтобы осуществить эффект сюрприза. Когда звезды поднялись в небо на земле расставляли стеклянные колбы со свечами в форме надписи "Люблю тебя, Ксю".
Для Ксю это была история, мы просто полетаем, типа реклама вертолетной площадки. А на самом деле внизу девушки из декор-студии, словно в муравейнике, под крики "скорее" расставляли эти колбы, потому что у них было всего минут 15,
– отметил Александр Эллерт.
Сюрприз для Ксении Мишиной / Фото из инстаграм-сториз
Впоследствии пара приземлилась, а Александр Эллерт показал, как Ксения Мишина радуется и бегает среди свечей с букетом цветов.
Сюрприз для Ксении Мишиной / Фото из инстаграм-сториз
В конце Александр Эллерт добавил, что он с актрисой принял решение реже появляться вместе в сториз. Но это не означает, что пара снова разорвала отношения.
Расставание и примирения Эллерт и Мишиной
- В июле Ксения Мишина опубликовала эмоциональный пост, в котором объявила о разрыве с Александром Эллертом. Тогда юморист неоднозначно прокомментировал новость, назвав все "драмой".
- Однако уже через месяц начали появляться первые слухи о воссоединении пары: Александр Эллерт поздравил Мишину с годовщиной отношений, назвал актрису "любимой". Впоследствии их увидели вместе в аэропорту после отдыха на Кипре, а также сняли на свадьбе коллег Дмитрия Совы и Даши Легейды.
- Автор "Квартала 95" впервые прокомментировал отношения с Мишиной. Он рассказал о них так: "Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их перепродает". Тогда как актриса впоследствии объяснила, что в их паре сейчас кризис.