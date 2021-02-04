Голливудская пара Ким Кардашян и Канье Уэст окончательно разорвала отношения. Несмотря на то, что светская львица до сих пор не подала документы на развод с рэпером, они даже не общаются.

Источник: E! news

Инсайдеры утверждают, что знаменитости и без официального расторжения брака понимают, что их отношениям конец. Ким Кардашян и Канье уэст уже начали новую жизнь друг без друга.

Темы Без Канье Уэста Ким Кардашян улетела на отдых с дочками – милые фото

Ким Кардашян и Канье Уэст не общаются

Супруги до сих пор не спешат с представлением документов на развод. Однако причина не в том, что они готовы простить все обиды и снова жить вместе, как семья. Для Ким и Канье развод – это формальность. Свидетельством непоколебимой позиции знаменитостей является то, что они больше вообще не поддерживают связь.

Они больше не разговаривают. Ким пытается быть сильной и двигаться дальше,

- говорится в источнике.



Ким Кардашян с Канье Уэстом / Фото Instagram / @kimkardashian

Одни эксперты утверждают, что Ким Кардашян не хочет расставаться с мужем до выхода последнего сезона реалити "Семейство Кардашян", ведь проблемы в браке с Канье Уэстом станут главной темой телесериала. Другие уверяют, что светская львица оттягивает официальный разрыв, ведь не знает, как о нем объявить. При этом рэпер стремится завершить бракоразводный процесс как можно быстрее.

"Ему все равно, какие приоритеты у Ким, когда она откладывает объявление о разводе. Если ему это необходимо, он подаст заявление раньше, чем она будет готова. Он хочет развода так же сильно, как и Ким", – отмечают инсайдеры.

Добавим, что Ким Кардашян и Канье Уэст живут отдельно уже несколько месяцев: она – в роскошном особняке в Лос-Анджелесе, он – на ранчо в штате Вайоминг. Они давно не проводят время, как супружеская пара и виделись только ради детей.