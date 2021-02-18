Американский рэпер Канье Уэст встревожен и расстроен на фоне развода с Ким Кардашян. Он "знает, что теряет", ведь теперь у него будет ограниченная связь с женой и детьми.

Популярный американский рэпер Канье Уэст расстается с Ким Кардашян. Издание сообщило, как именно звезда переносит тяжелый период в его жизни.

К теме Пока Ким отдыхает с детьми: Канье Уэст вывез 500 пар обуви из поместья в Лос-Анджелесе, – СМИ

Состояние Канье Уэста

По словам источников, Ким Кардашян довольно спокойно проживает. Однако у Канье Уэста дела идут не очень хорошо.

Дела у Канье идут не очень хорошо. Он встревожен и очень печален. Он знает, что браку пришел конец, и сейчас уже ничего не поделаешь. Он также понимает, что он теряет,

– пишет издание.

Официально супруги еще не подали документы для развода. Однако путь к нему, по данным источников, неизбежен. Но Канье все еще надеется, что может произойти чудо.

Стоит отметить, что для самой Ким Кардашян сейчас самым важным является вопрос спокойствия детей. Она делает все возможное для того, чтобы развод не навредил детям, но позволяет отцу видеться с ними.

Ким ясно дала понять, что Канье может разговаривать со своими детьми в любое время, когда захочет. Она никогда не призывала его держаться подальше от детей. Она только просит, чтобы он не навредил им,

– рассказывают инсайдеры.

Также Ким Кардашян понимает, что не может быть больше женой рэпера, несмотря на то, что он любит ее до сих пор.

Развод Кардашян и Уэста: коротко