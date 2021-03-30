Кохана головного героя 10 сезону шоу "Холостяк" Максима Михайлюка – Даша Хлистун готується до пологів. Дівчина перебуває на останніх тижнях вагітності й зізналася, що за цей час набрала 20 кілограмів.

Зіркова пара готується до народження доньки. Даша та Максим діляться в мережі спільними світлинами. Модель не соромиться свого тіла, яке змінюється під час вагітності, і щаслива, бо скоро стане мамою.

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Даша Хлистун про зайві кілограми під час вагітності

Дівчина часто спілкується з прихильниками в інстаграм-сторіз. Вона розповідає, як проходить вагітність та ділиться своїми відчуттями.

Днями Даша вкотре влаштувала розмову з підписниками. Однією з найпопулярніших тем є зайва вага, яка з'явилася під час вагітності. Обраниця Михайлюка раніше працювала моделлю, а тепер її фігура дуже змінилася. Вона не соромиться говорити про зайві кілограми і зазначає, що після пологів зможе повернутися у звичну для себе форму, тільки тоді вже матиме особливий статус мами.

На питання підписниці чи підписника про те, скільки кілограмів набрала, Даша відповіла: "20. Вже добрий пиріжок".



Даша Хлистун про зайві кілограми / Скриншот з інстаграм-сторіз Даші Хлистун

Вагітність обраниці Максима Михайлюка Даші Хлистун