Кохана "Холостяка" Максима Михайлюка зізналася, скільки кілограмів набрала під час вагітності
Кохана головного героя 10 сезону шоу "Холостяк" Максима Михайлюка – Даша Хлистун готується до пологів. Дівчина перебуває на останніх тижнях вагітності й зізналася, що за цей час набрала 20 кілограмів.
Джерело:інстаграм Даші Хлистун
Зіркова пара готується до народження доньки. Даша та Максим діляться в мережі спільними світлинами. Модель не соромиться свого тіла, яке змінюється під час вагітності, і щаслива, бо скоро стане мамою.
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Даша Хлистун про зайві кілограми під час вагітності
Дівчина часто спілкується з прихильниками в інстаграм-сторіз. Вона розповідає, як проходить вагітність та ділиться своїми відчуттями.
Днями Даша вкотре влаштувала розмову з підписниками. Однією з найпопулярніших тем є зайва вага, яка з'явилася під час вагітності. Обраниця Михайлюка раніше працювала моделлю, а тепер її фігура дуже змінилася. Вона не соромиться говорити про зайві кілограми і зазначає, що після пологів зможе повернутися у звичну для себе форму, тільки тоді вже матиме особливий статус мами.
На питання підписниці чи підписника про те, скільки кілограмів набрала, Даша відповіла: "20. Вже добрий пиріжок".
Даша Хлистун про зайві кілограми / Скриншот з інстаграм-сторіз Даші Хлистун
Вагітність обраниці Максима Михайлюка Даші Хлистун
- Про поповнення в сім'ї закохані оголосили 5 лютого, поділившись миловидними кадрами, на яких Даша показала округлий живіт.
- Пізніше дівчина розповідала, що про вагітність дізналася випадково і була шокована. Максимові вона зізналася під час вечері в ресторані. Він був неймовірно щасливий, адже давно мріє стати батьком.
- Пара вже розсекретила стать первістка. У Даші та Максима народиться донечка, яку вони планують назвати Аріаною.
- Також Хлистун натякала, що вийшла заміж за коханого.
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