Герой 10 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк вскоре впервые станет отцом. Его возлюбленная Даша Хлистун находится на 36 неделе беременности и уже готова к родам. Девушка призналась, что с каждым днем ей сложнее двигаться, так что ноет она все больше.

После обнародования фото с округлым животиком успешная модель Даша Хлистун активно ведет личный блог в инстаграме и рассказывает о ходе беременности более 80-тысячной аудитории. За несколько недель первенец пары появится на свет, роды запланированы на 21 апреля. Избранница Макса Михайлюка не скрывает, что хочет родить как можно быстрее, ведь с каждым днем ​​ей становится все труднее.

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Как возлюбленная Макса Михайлюка чувствует себя перед родами

Сейчас девушка находится на 36 неделе беременности. Она уже выбрала роддом и подготовила все необходимые вещи для будущей дочери. Модель призналась, что они с Максимом Михайлюком планируют партнерские роды, "а там как пойдет".

Похоже, пока герой "Холостяка" не совсем готов быть рядом с любимым во время рождения дочери. Однако сейчас он мужественно терпит все прихоти избранницы на последних неделях беременности, ведь ей сложно не только лежать, но даже дышать.

Ну привет 36 неделя. Уже на финишной прямой, и мне так хочется с тобой встретиться, кроха. С каждым днем ​​сложнее ходить, лежать, потому ныть я стала больше и чаще. Бедный Макс терпит и мирится с моим состоянием,

– поделилась Даша Хлистун.

Что известно о беременности девушки Макса Михайлюка: