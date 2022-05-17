Представители украинской делегации Евровидения поделились, что в центре Львова будет проходить всеукраинская акция, посвященная украинским матерям. "Тем женщинам, которые несут на себе невероятное бремя и являются невероятной поддержкой для нашей непокоренной страны", – заявил представитель делегации.

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Прессконференция Kalush Orchestra во Львове / Фото 24 канала

На Площади Рынок Олег Псюк вспомнил свой новый видеоклип "Stefania", в котором показал отважных украинских женщин-военных, которые спасают детей и проживают каждую историю крайне сложно.

Если кто видел наш клип "Stefania", который вышел 15 мая, там мы изобразили украинскую мать так, как мы ее видим в наше время в Украине. Поэтому хотим выразить благодарность всем украинским матерям, которые очень многое означают и делают для нас. И призываем всех, кто здесь, подходите и напишите имена своих матерей,

– сказал фронтмен и написал на баннере имя Стефания.

Потом к нему присоединился Килиммен и другие участники группы. После этого победители Евровидения-2022 исполнили победный хит.

Олег Псюк из Kalush Orchestra поблагодарил мать Стефанию: видео 24 канала

Что еще рассказал Kalush Orchestra на пресс-конференции:

Почему в прямом эфире Евровидения упомянул о Мариуполе и бойцах полка "Азов" на "Азовстали";

Как отреагировала группа на эвакуацию бойцов из Мариуполя 16 мая – через 2 дня после призыва на конкурсе;

Какова любимая вышиванка Олега Псюка и почему группа выбрала именно те костюмы, в которых выступал;

А также поедет ли группа гастролировать по Европе в поддержку украинской армии.

Отметим, что музыкальный конкурс "Евровидение-2022" состоялся на прошлой неделе. В финале шоу победу одержала украинская группа Kalush Orchestra, со значительным отрывом в голосах опередив Великобританию и другие страны. Общий балл составлял 631, и это второй рекорд за историю Евровидения, когда его мог побить только Сальвадор Собрал в 2017 году. Сейчас они вернулись в Украину и готовятся продать на аукционе свою награду и передать все средства на нужды ВСУ.