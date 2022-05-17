Вернувшись из Турина, коллектив дал пресс-конференцию, на которой поблагодарил всех тех, кто держит оборону на "Азовстали".
Обратите внимание Я бы корил себя, – солист Kalush Orchestra о призыве на Евровидении спасти Мариуполь
Олег Псюк об эвакуации раненых из "Азовстали"
Солист Kalush Orchestra поблагодарил всех тех военных, которые в сверхсложных условиях продолжают отражать атаки врага, защищают Украину.
Спасибо за то, что стоите за нас. Спасибо за ваше мужество, храбрость. Надеюсь, что совсем скоро всех спасут,
– сказал Олег Псюк.
Олег Псюк об эвакуации раненых из "Азовстали": смотрите видео онлайн
Эвакуация из "Азовстали": главное
- Вечером 16 мая Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата.
- С территории завода "Азовсталь" удалось эвакуировать 53 тяжелораненых защитников Украины. Их привезли в больницу в временно оккупированный Новоазовск, а затем обменяют и вернут домой.
- Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку. В дальнейшем они должны быть возвращены на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.
- На "Азовстали" еще находятся украинские военные и раненые. Меры по их спасению продолжаются.