Вернувшись из Турина, коллектив дал пресс-конференцию, на которой поблагодарил всех тех, кто держит оборону на "Азовстали".

Обратите внимание Я бы корил себя, – солист Kalush Orchestra о призыве на Евровидении спасти Мариуполь

Олег Псюк об эвакуации раненых из "Азовстали"

Солист Kalush Orchestra поблагодарил всех тех военных, которые в сверхсложных условиях продолжают отражать атаки врага, защищают Украину.

Спасибо за то, что стоите за нас. Спасибо за ваше мужество, храбрость. Надеюсь, что совсем скоро всех спасут,

– сказал Олег Псюк.

Олег Псюк об эвакуации раненых из "Азовстали": смотрите видео онлайн

Эвакуация из "Азовстали": главное