Представники української делегації Євробачення поділились, що у центрі Львова буде проходити всеукраїнська акція, присвячену українським матерям. "Тим жінкам, які несуть на собі неймовірний тягар і є неймовірною підтримкою для нашої нескореної країни", – заявив представник делегації.

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Пресконференція Kalush Orchestra у Львові / Фото 24 каналу

На Площі Ринок Олег Псюк згадав про свій новий відеокліп "Stefania", у якому показав відважних українських жінок-військових, які рятують дітей та проживають кожну історію вкрай складно.

Якщо хтось бачив наш кліп "Stefania", який вийшов 15 травня, там ми зобразили українську матір так, як ми її бачимо у наш час в Україні. Тому хочемо висловити подяку усім українським матерям, які дуже багато означають і роблять для нас. І закликаємо усіх, хто є тут, підходьте і напишіть імена своїх матерів,

– сказав фронтмен та написав на банері ім'я "Стефанія".

Згодом до нього приєднався Килиммен та інші учасники гурту. Після цього переможці Євробачення-2022 виконали свій переможний хіт.

Олег Псюк з Kalush Orchestra подякував матері Стефанії: відео 24 каналу

Що ще розповів Kalush Orchestra на пресконференції:

Чому у прямому ефірі Євробачення згадав про Маріуполь та бійців полку "Азов" на "Азовсталі";

Як відреагував гурт на евакуацію бійців з Маріуполя 16 травня – через 2 дні після заклику на конкурсі;

Якою є улюблена вишиванка Олега Псюка та чому гурт обрав саме ті костюми, в яких виступав;

А також чи поїде гурт гастролювати Європою на підтримку української армії.

Зазначимо, що музичний конкурс Євробачення-2022 відбувся минулого тижня. У фіналі шоу перемогу отримав український гурт Kalush Orchestra, зі значним відривом у голосах випередивши Велику Британію та інші країни. Загальний бал складав 631, і це другий рекорд за історію Євробачення, колись його міг побити лише Сальвадор Собрал у 2017 році. Зараз хлопці повернулись в Україну та готуються продати на аукціоні свою нагороду та передати усі кошти на потреби ЗСУ.