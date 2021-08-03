Лидер известной группы принял вызов "Танцев со звездами" и стал участником сезона

Настала очередь еще одной украинской звезды подтвердить или отказаться от участия в"Танцах со звездами". От Константина Войтенко вызов принял Дмитрий Каднай, фронтмен группы KADNAY.

Легендарное шоу "Танцы со звездами" начнется совсем скоро – 5 сентября на экраны выйдет первый выпуск с любимыми знаменитостями. Пока что мы продолжаем узнавать имена главных героев танцевального проекта.

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Кто стал участником "Танцев со звездами"

Украинский актер Константин Войтенко бросил вызов певцу и фронтмену группы KADNAY – Дмитрию Каднаю. И он принял челлендж, а значит, примет участие в новом сезоне проекта.

Дмитрий Каднай традиционно снял юмористическое видео, где в блестящем наряде ныряет в озеро за телефоном. В смартфоне – важный для него вызов относительно участия в танцевальном шоу.

Я обожаю танцевать и счастлив, что стал новым участником "Танцев со звездами". Чаще всего движения моего тела непрофессиональны и продиктованы ощущением музыки и внутренним желанием через тело передавать эмоции. Удастся ли их вместить в конкретные рамки и правила бального танца? Сложно, но возможно. Я в заряде. Увидимся на паркете,

– сказал артист в комментарии ТСН.

Лидер группы KADNAY передал вызов известной украинской певице Евгении Власовой.

Вызов "Танцев со звездами" уже приняли: