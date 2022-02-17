Lida Lee призналась, продвигал ли ее Монатик на "Голосе страны-10"

Бывшая подопечная Монатика – Lida Lee несколько раз пробовали свои силы в вокальном шоу "Голос країни". В 10 сезоне она попала в команду Монатика, с которым работала до этого, шо на шоу он ее не продвигал.

Еще до участия в "Голосе" Lida Lee работала с Монатиком, а по завершении шоу он стал ее продюсером.

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Знакомство Lida Lee с Монатиком

Исполнительница познакомилась с будущим наставником еще задолго до участия в проекте. Это произошло на одном из концертов Монатика. После концерта Лида встретилась с артистом за кулисами, пообщалась. Тогда она рассказала, что планирует принять участие в "Х-факторе", а сценический путь Дмитрия тоже начался с этого шоу.

Через полгода Монатик собирал команду для презентации второго альбома. Эта презентация стала первым сотрудничеством Lida Lee и артиста в рамках концерта.

Продвигал ли ее на "Голоса страны"

Когда Lida Lee пришла на 10-й сезон "Голоса страны", то хотела поработать с Монатиком в формате артист – подопечная, поэтому она выбрала его команду. Тогда исполнительницу обвиняли в том, что она прошла на "Голос" именно благодаря Монатику.

Мое выступление и еще несколько участников попало в список лучших из "Голосов" всего мира. Мне было очень приятно, что Дима меня узнал. Он всегда говорил, что мой тембр уникален,

– поделилась Lida Lee.

Lida Lee о "Голосе страны" и Монатике: смотрите видео онлайн