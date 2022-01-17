Известная певица Lida Lee на странице в инстаграме опубликовала откровенное сообщение. Звезда рассказала, как полюбила свое тело.

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Lida Lee о предложениях на кастингах

Исполнительница поделилась, что долго боролась с комплексами и неуверенностью, чтобы полюбить свое тело. Все лишь усугубляли другие люди, которые посчитали нужным раскритиковать фигуру артистки. На одном из кастингов она услышала странные предложения.

На одном из кастингов, очень уважаемый мной человек сказал: "Лид, ну вот смотри, все круто и внешность и голос хороший, но нужно удалить нижние ребра и сделать грудь!". Ну конечно же я поняла, что это шутка. Нет? Вы серьезно?

– поделилась Lida Lee.

Певица призналась, что не поняла, для чего нужно идти на такие кардинальные изменения. Ей в ответ объяснили: "Да, ребра нужно однозначно! Будет круто, что твоя талия будет маленькой и это то, что нам нужно!".

Тогда Лида бежала домой в слезах и зареклась, что это был ее последний кастинг. Она была уверена в том, что это не ее путь.

Lida Lee / Фото з инстаграма звезды

Как Lida Lee едва не увеличила грудь

Через некоторое время артистка начала задумываться о том, чтобы действительно сделать пластическую операцию и увеличить грудь. Она сходила в клинику, сделала все анализы и была готова к решающему дню.

"Я счастливая, в предвкушении, сажусь в автомобиль и еду в сторону клиники. Подъезжаю... и тут начинается самое интересное. Меня как будто бьет током и тело начинает совсем странно трястись. Не скажу, что я из пугливых, но в этот момент мне действительно стало страшно. Я попыталась как-то успокоиться, но в голове мелькала лишь одна фраза: "Не нужно этого делать, не стоит". И я развернулась в сторону дома", – призналась Lida Lee.

Поэтому звезда вернулась домой и решила, что не пойдет на такой радикальный шаг. Она поделилась, что совсем об этом не жалеет.

Отметим, некоторые украинские звезды положительно относятся к пластическим операциям. Многие уже осуществили свои планы:

Блогер София Стужук дважды меняла размер груди: сначала увеличила, а потом решила его уменьшить. Она делала вторую операцию у Эдгара Каминского.

Участница "Холостяка" Надин увеличивала грудь. Девушка рассказывала, что пошла на такой шаг, чтобы исправить асимметрию. К тому же она страдала от критики и хейта в ее сторону.

Блогер СашаБо делала несколько пластических операций: ринопластику (деформация носа), септопластику (восстановление искривленной носовой перегородки), нижнюю блефаропластику (коррекция нижних век и зоны вокруг глаз). Одной из последних была пластика груди.

Текст публикации Lida Lee

Привет, мое тело! Давайте знакомиться! Извини, что мы так долго не общались.

Любовь к своему телу пришла в мою жизнь относительно недавно. Это была длительная работа над собой, своей неуверенностью и комплексами, которые тянулись со школьных лет. Я училась принимать то тело, которое дано мне природой и родителям, училась его любить, работать с ним и не поддаваться влиянию довольно авторитетных людей... Но моя повышенная самокритичность к себе всегда помогала рассмотреть свои пороки, увидеть то, чего нет. Иногда я просто избегала отражений в зеркале, считая себя совершенно не такой…

На одном из кастингов, очень уважаемый мной человек сказал: "Лед, ну вот смотри, все круто и внешность и голос хороший, но нужно удалить нижние ребра и сделать грудь"! Ну конечно же я поняла, что это шутка.

Нет? Вы серьезно? Ладно грудь, но ребра? С ними, что не так? ... "Так, ребра нужно однозначно! Будет круто, что твоя талия будет маленькой и это то, что нам нужно"!

Бежала я домой в слезах, зарекаясь, что это был мой последний кастинг в жизни. Зачем нужны такие жертвы? Разве тонкая талия и большая грудь каким-то образом повлияют на то, могу ли я заниматься музыкой, помогут ли быть услышанными и доносить свои мысли зрителю? А ребра? А когда захочу родить, это же опасно? Зачем все это? Нет, стоп. Это не мой путь!

Время шло, а подобные фразы в своей жизни я слышала, к сожалению, не в последний раз. "Малыш, хочешь петь – иди занимайся..." – хотела бы услышать я, но нет, концовка была другой.

В какой-то момент я поймала себя на мысли, что начинаю поддаваться этому влиянию. А, может, в самом деле попробовать? Люди же вокруг точно знают, хотят как лучше! И вот я на приеме у пластического хирурга. Примеряю красивую, аккуратную грудь, трогаю, любуюсь, представляю, как все измениться в один момент... Иду сдавать все анализы и назначаю дату операции.

Наступил тот самый день Х. Все прошлые бюстгальтеры были упакованы, а место в комоде расчищено для нового белья. Я счастлива, в предвкушении, сажусь в автомобиль и еду в сторону клиники. Подъезжаю... и тут начинается самое интересное. Однажды меня, вроде бьет током и тело начинает совсем странно трястись. Не скажу, что я из пугливых, но в этот момент мне действительно стало страшно. Я попыталась как-то успокоиться, но в голове мелькала лишь одна фраза: "не нужна этого делать, не стоит". И я развернулась в сторону дома.

Сожалею ли я? Нет. Ни на секундочку! Это мое тело, мое! Такое, как есть. Со своими моментами и изюминками! Со своей особенностью и уникальностью. Оно мое! Танцующее! Поющее! Живет! И настоящее! И я люблю его!