Ще до участі в "Голосі" Lida Lee працювала з Монатіком, а після завершення шоу він став її продюсером.

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Знайомство Lida Lee з Монатіком

Виконавиця познайомилася з майбутнім наставником ще задовго до участі в проєкті. Це сталося на одному з концертів Монатіка. Після концерту Ліда зустрілася з артистом за лаштунками, поспілкувалася. Тоді вона розповіла, що планує взяти участь в "Х-факторі", а сценічний шлях Дмитра також розпочався з цього шоу.

Через пів року Монатік збирав команду для презентації другого альбому. Ця презентація стала першою співпрацею Lida Lee та артиста в рамках концерту.

Чи просував її на "Голосі країни"

Коли Lida Lee прийшла на 10 сезон "Голосу країни", хотіла попрацювати з Монатіком у форматі артист – підопічна, тому вона обрала його команду. Тоді виконавицю звинувачували в тому, що вона пройшла на "Голос" саме завдяки Монатіку.

Мій виступ і ще декількох учасників потрапив до списку найкращих з "Голосів" всього світу. Мені було дуже приємно, що Діма мене впізнав. Він завжди казав, що мій тембр унікальний,

– поділилася Lida Lee.

Lida Lee про "Голос країни" та Монатіка: дивіться відео онлайн

Співпраця Lida Lee та Монатіка