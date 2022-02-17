Еще до участия в "Голосе" Lida Lee работала с Монатиком, а по завершении шоу он стал ее продюсером.
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Знакомство Lida Lee с Монатиком
Исполнительница познакомилась с будущим наставником еще задолго до участия в проекте. Это произошло на одном из концертов Монатика. После концерта Лида встретилась с артистом за кулисами, пообщалась. Тогда она рассказала, что планирует принять участие в "Х-факторе", а сценический путь Дмитрия тоже начался с этого шоу.
Через полгода Монатик собирал команду для презентации второго альбома. Эта презентация стала первым сотрудничеством Lida Lee и артиста в рамках концерта.
Продвигал ли ее на "Голоса страны"
Когда Lida Lee пришла на 10-й сезон "Голоса страны", то хотела поработать с Монатиком в формате артист – подопечная, поэтому она выбрала его команду. Тогда исполнительницу обвиняли в том, что она прошла на "Голос" именно благодаря Монатику.
Мое выступление и еще несколько участников попало в список лучших из "Голосов" всего мира. Мне было очень приятно, что Дима меня узнал. Он всегда говорил, что мой тембр уникален,
– поделилась Lida Lee.
Lida Lee о "Голосе страны" и Монатике: смотрите видео онлайн
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Сотрудничество Lida Lee и Монатика
- Артистка была подопечной звездного тренера, однако 16 июля 2021 года он неожиданно объявил, что прекращает сотрудничество с ней и Nino Basilaya. Объяснял это тем, что его подопечные быстро выросли из продюсерских проектов.
- Впоследствии появилась информация, что их отношения стали "более сложными".
- Контракты с Lida Lee и Nino Basilaya Монатик подписывал на 10 лет, однако разорвал его уже через год сотрудничества.
- Артист подчеркивал, что "контракт – это лишь формальность, которой подстраховуются". Он пообещал экс-подопечным помогать и сдержал свое слово.