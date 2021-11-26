В пятницу, 26 ноября, Lida Lee дебютировала как сольная артистка без продюсера Монатика. Она выпустила зажигательный трек On Fire. Перед релизом песни певица так нервничала, что не спала всю ночь.
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Похоже, девушка волновалась, понравится ли новый сингл публике. Однако фаны не могли не оценить On Fire, ведь автором слов и музыки выступил хитмейкер Монатик! Более того, Lida Lee записывалась на его студии "Звучит Production".
"Спасибо Монатику за написанный шедевр! И за возможность ему быть услышанным", – поблагодарила артистка экс-продюсера.
Как же я ждала и мечтала, чтобы эта песня поскорее была вами услышана! В ней есть вся палитра чувств! Глубина, любовь, нерв и огромная сила,
– представила Lida Lee в инстаграме.
Lida Lee – On Fire: слушайте песню онлайн
Судя по комментариям в сети, Lida Lee волновалась зря:
- "Лида, ты большая молодчина! Хоть и сольная артистка, но на высоте! Браво";
- "Замечательный старт самостоятельной артистки. Лида, теперь только вперед, у тебя все получится";
- "Невозможно прекратить слушать";
- "Чувствовал, что что-то именно такое создаст Лида. Обожаю";
- "Песня огонь, слишком круто";
- "Поздравляем с премьерой, только вперед".
Как Монатик разорвал контракт с Lida Lee
- 16 июля Монатик неожиданно для всего украинского шоу-биза объявил, что больше не продюсирует артисток Lida Lee и Nino Basilaya. Его подопечные якобы быстро повзрослели и выросли из продюсерских проектов.
- Впоследствии стало известно, что их отношения стали "немножечко сложнее". Похоже, Monatik Corporation предложили девушкам сольное плавание, потому что они хотели больше свободы.
- Контракт Lida Lee и Nino Basilaya Монатик подписывал на 10 лет, однако разорвал его уже через год сотрудничества.
- Сам артист утверждал, что "контракт – это формальность, которой подстраховываются". Он обещал помогать бывшим подопечным и сдержал свое слово.