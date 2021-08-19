В сети активно обсуждают воссоединение Мишиной и Эллерта, однако сами они не комментируют сложившуюся ситуацию. Смотрите историю одной из самых популярных пар украинского шоу-бизнеса в фотоподборке Showbiz 24.

К теме Эллерт неожиданно поздравил Мишину с годовщиной отношений: фанаты растеряны

Эксклюзивный материал мы подготовили на фоне разговоров о возобновлении отношений между Ксенией и Александром. В нем вспомнили самые яркие моменты из "Холостячки" и жизни пары после проекта.

Влюбленные проводили время не только вдвоем, но и вместе с детьми. Напомним, у Эллерта есть дочь Эля от первого брака, а у Мишиной – сын Платон. Они познакомились еще на съемках проекта, после его завершения быстро смогли найти общий язык.

Как Ксения и Александр строили отношения на глазах у всей страны – смотрите дальше!

История Ксении Мишиной и Александра Эллерта в фотографиях

Отношения на "Холостячке" / Фото СТБ

Жизнь после проекта / Фото СТБ, инстаграма Ксении Мишиной, Александра Эллерта