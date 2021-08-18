Антон и Ирина ошеломили поклонников эксклюзивной новостью. Через месяц после тайной свадьбы влюбленные рассекретили, что поженились.
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Свадьба Савлепова и Горбачевой
Антон Савлепов признался, что сделал любимой предложение во время телефонного разговора. Лишь после этого он понял, что, возможно, Ирина хотела бы, чтобы это было романтично: "я сделал очень по-глупому. Позвонил и сказал: "Когда вернешься в Киев, можем пожениться". Она ответила: "Ты что, делаешь мне предложение?". И тогда я сказал: "Я что, делаю предложение сейчас?". Потом подумал, что не учел желания другого человека. Для меня это все проще, а для другого человека, особенно, если это чувственная девушка, нужна память о таком моменте".
Влюбленные решили не устраивать масштабного праздника, поскольку тогда бы они не смогли сполна насладиться особенным днем. Ирина и Антон собрали самых родных и вместе с ними отправились в Каппадокию, где и состоялась свадьба. Савлепові и Горбачева официально стали супругами в июле этого года. Они уделили максимум времени друг другу, радовались в компании близких. Теперь муж и жена не скрывают золотых обручальных колец на безымянных пальцах.
Ирина Горбачева с обручальным кольцом / Скриншот с видео
Сейчас пара не показывает свадебные фото и видео, однако распространила немало снимков из того важного путешествия в Турцию.
Фото Ирины Горбачевой и Антона Савлепова из Каппадокии
Ирина Горбачева и Антон Савлепов / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой
Ирина Горбачева в Каппадокии / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой
Ирина Горбачева и Антон Савлепов / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой
Ирина Горбачева в Каппадокии / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой
Ирина Горбачева и Антон Савлепов / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой
Ирина Горбачева с друзьями на воздушном шаре / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой
Ирина Горбачева на воздушном шаре / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой
Ирина Горбачева в Каппадокии / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой
Ирина Горбачева и Антон Савлепов в Каппадокии / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой
Антон Савлепов и Ирина Горбачева в Каппадокии / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой
Антон Савлепов и Ирина Горбачева в Каппадокии / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой
Ирина Горбачева и Антон Савлепов в Каппадокии / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой
Отношения Антона Савлепова и Ирины Горбачевой
- Влюбленные познакомились в Лос-Анджелесе. Но тогда Ирина не запомнила Антона.
- Через пол года артист пригласил ее сняться в клипе группы "Агонь" на песню "Тобі 20". Савлепов сказал Горбачевой, что они уже виделись и тогда он ей очень понравился. На это Ирина ответила, что даже не помнит его.
- Актриса призналась, что чувства к Антону возникли позже, когда она снималась во втором клипе его группы. Но тогда Ирина пыталась сдержать их, поскольку Савлепов был женат.
- В 2020 году Антон расстался со своим арт-директором Юлией. Незадолго после этого он закутил роман с Ириной.
- Отметим, что и для Горбачевой брак с Савлеповым является не первым. В 2015 году она вышла замуж за российского актера Григория Калинина. Но союз пары был недолгим. В 2018 году Григорий изменил жене. Это и стало причиной развода.
- Савлепов живет и работает в Киеве, а Горбачева – в Москве. Год влюбленные жили на расстоянии, однако это не помешало им построить крепкие отношения, которые переросли в брак.