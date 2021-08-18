Антон и Ирина ошеломили поклонников эксклюзивной новостью. Через месяц после тайной свадьбы влюбленные рассекретили, что поженились.

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Свадьба Савлепова и Горбачевой

Антон Савлепов признался, что сделал любимой предложение во время телефонного разговора. Лишь после этого он понял, что, возможно, Ирина хотела бы, чтобы это было романтично: "я сделал очень по-глупому. Позвонил и сказал: "Когда вернешься в Киев, можем пожениться". Она ответила: "Ты что, делаешь мне предложение?". И тогда я сказал: "Я что, делаю предложение сейчас?". Потом подумал, что не учел желания другого человека. Для меня это все проще, а для другого человека, особенно, если это чувственная девушка, нужна память о таком моменте".

Влюбленные решили не устраивать масштабного праздника, поскольку тогда бы они не смогли сполна насладиться особенным днем. Ирина и Антон собрали самых родных и вместе с ними отправились в Каппадокию, где и состоялась свадьба. Савлепові и Горбачева официально стали супругами в июле этого года. Они уделили максимум времени друг другу, радовались в компании близких. Теперь муж и жена не скрывают золотых обручальных колец на безымянных пальцах.



Ирина Горбачева с обручальным кольцом / Скриншот с видео

Сейчас пара не показывает свадебные фото и видео, однако распространила немало снимков из того важного путешествия в Турцию.

Фото Ирины Горбачевой и Антона Савлепова из Каппадокии



Ирина Горбачева и Антон Савлепов / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой



Ирина Горбачева в Каппадокии / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой



Ирина Горбачева и Антон Савлепов / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой



Ирина Горбачева в Каппадокии / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой



Ирина Горбачева и Антон Савлепов / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой



Ирина Горбачева с друзьями на воздушном шаре / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой



Ирина Горбачева на воздушном шаре / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой



Ирина Горбачева в Каппадокии / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой



Ирина Горбачева и Антон Савлепов в Каппадокии / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой



Антон Савлепов и Ирина Горбачева в Каппадокии / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой



Антон Савлепов и Ирина Горбачева в Каппадокии / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой



Ирина Горбачева и Антон Савлепов в Каппадокии / Фото из инстаграма Ирины Горбачевой

Отношения Антона Савлепова и Ирины Горбачевой