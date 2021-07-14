Эмма Бантон и Джейд Джонс поженились
Экс-солистка известной группы Spice Girls и британский певец Джейд Джонс имеют романтические отношения уже 23 года, однако решили связать себя в браке только в этом году. Они опубликовали трогательные фотографии со свадьбы на личных страницах в инстаграме.
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Пара не рассказывала деталей свадьбы и, вероятно, что церемония была скромной и прошла в кругу близких. Скорее всего, что на праздновании присутствовали двое детей.
Мистер и миссис Джонс,
– подписала фото Эмма Бантон.
Свадьба Эммы Бантон и Джейда Джонса / Фото из инстаграма Эммы Бантон
Образы молодоженов
Для церемонии Джейд Джонс выбрал молочные брюки, черную лаконичную футболку и стильный жакет от бренда Gucci. Его аутфит дополняла коричневая шляпа и светлая обувь.
Эмма Бантон позировала перед камерой в роскошном белом мини-платье с прозрачными рукавами и длиннющим шлейфом. Она соединила наряд с босоножками в тон на невысоких каблуках. Невеста уложила волосы нежными локонами, украсив прическу обручем с цветами. На лице она сделала изысканный макияж.
Отношения Джейда Джонса и Эммы Бантон
- Звездная пара начала встречаться в 1998 году. Но несмотря на пристальное внимание прессы, через год они разошлись. Певцы разрывали и восстанавливали отношения несколько раз. В то время у Эммы Бантон было несколько недолгих романов со знаменитостями.
- В 2004 году появились слухи о воссоединении Эммы и Джейда, после которого они больше не расставались. В 2007 году у них родился сын Бо Ли Джонс, а в 2011 – дочь Тейт Ли Джонс.
- Через 4 года после рождения второго ребенка артисты решили обручиться. И тогда Эмма подчеркивала, что не хочет брать церковный или государственный брак для того, чтобы доказать серьезность их союза.
- В 2019 году пара подала заявление о бракосочетании в ЗАГС. Они получили разрешение на женитьбу в регистратуре Энфилд в Лондоне.