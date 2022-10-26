Наша энергетика до сих пор не возобновилась после массированных ракетных ударов россиян. Поэтому в нескольких областях уже несколько дней подряд происходят веерные отключения света. Киев попал в список городов, где вынужденно выключают свет, чтобы стабилизировать работу энергоносителей.

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Что делает Леся Никитюк, когда нет света

Однако украинцы даже в таких ситуациях находят позитив. Леся Никитюк показала, как экономит электроэнергию с пользой для себя. Телеведущая решила не тратить зря время, когда нет света, и сделала бьюти-процедуры. Никитюк опубликовала инстаграмм-сторис, где изображена с тканевой маской на лице.



Леся Никитюк, когда выключают свет / Скриншот инстаграм-сторис телеведущей

На веерные отключения света в Украине также отреагировал Тарас Цымбалюк. Актер уверен, что лучше пережить зиму без света, чем с ненавистными россиянами.

Обратите внимание! Вынужденное отключение электроэнергии необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на сети, а также дать возможность энергетикам починить ее. 24 канал собрал график и список городов, в которых ввели аварийные отключения света. С ним можно ознакомиться по ссылке.